60 bin kişi kolera tehlikesiyle karşı karşıya

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Zimbabve'deki kolera salgınında hastalığa yakalananların sayısının 60 bini bulabileceği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Fadela Çaib, düzenlediği basın toplantısında, Zimbabve'de en kötü senaryonun hayata geçmesi ve salgının kontrol altına alınamaması durumunda 60 bin kişinin koleraya yakalanacağını söyledi.



Zimbabve'deki kolera salgınında 589 kişi öldü. Ülkede koleraya yakalananların sayısının 13 bin 960 olduğu biliniyor.

