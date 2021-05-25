60 bin hacı sınırlaması

SUUDİ Arabistan hükümeti tarafından yayınlanan genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelgede bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için toplam 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarıldı. 45 bin hacı adayı yurtdışından, 15 bin hacı adayı ise yurtiçinden kabul edilecek. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hac için seyahat edenlerin son altı ay içinde herhangi bir hastalık nedeniyle hastanede bulunmamış olması da gerekiyor.

Genelgeye göre, hacı adayının yaptırmış olduğu aşının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan BioNTech ve Astra/Zeneca aşılarından olması gerekiyor.

ÜÇ GÜN KARANTİNA

Aşının birinci dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerektiği ifade edilen genelgede, aşının ikinci dozunun ise Suudi Arabistan’a gelmeden son 14 gün kala olunması gerektiği açıklandı. Suudi Arabistan’a hac ibadeti için yurtdışından gelen hacı adayları için 3 gün karantina zorunluluğu bulunuyor. Hacı adayları sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi tedbirlere uyacak. Yurtdışından gelen hacı adaylarına ikamet ettikleri yerde PCR testleri de yapılacak.

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