60 asker isyan çıkarıp geri döndü! Rusya çileden çıktı: Korkaklar!

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Ukrayna'da savaşmak için Belarus'a gönderilen yaklaşık 60 paraşütçü Rus askeri isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Kuzey Rusya'daki kilit hava kuvvetleri karargahı Pskov'dan gelen askerler savaşmayı reddettikten sonra üslerine geri döndüler.

ŞOYGU YARDIMCISINI GÖNDERDİ

Savunma bakanı Sergei Şoygu isyanı soruşturması için yardımcılarından birini Pskov'a gönderirken askerlerin hapis cezası alabileceği konuşuluyor.



Rusya Savunma bakanı Sergei Şoygu

KORKAK OLARAK DAMGALANDILAR, HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Rus basınında yer alan haberlere savaşmak istemeyen askerler büyük tepki ile karşılandı. Birliğine geri dönen askerler 'korkak' olarak damgalanırken bazılarının görevden alındığı bildirildi.

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MOSKOVA'NIN SEÇKİN PARAŞÜTÇÜLERİ

Ukrayna birliklerin Moskova'nın seçkin paraşütçüleri olduğunu iddia etti. Rus muhalefet kuruluşu Pskovskaya Guberniya konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Edindiğimiz bilgiye göre Pskov'dan 60 asker Ukrayna topraklarında savaşa gitmeyi reddetti. Savaşın ilk günlerinde Belarus'a getirilen askerler Pskov'daki üslerine geri döndüler." ifadelerini kullanıldı.

Askerlerin çoğunun görevden alındığını ve ağır ceza davaları ile karşı karşıya olduğunu belirten kurum, "Bu, Rus birliklerinin Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme emrine uymayı reddettiği birkaç vakanın sadece sonuncusu." açıklamasında bulundu.

ESİR DÜŞEN RUS ASKERİ ANLATTI: ÇOK YAĞMA VAR, BİZZAT GÖRDÜM

Daha önce Pskov'da esir düşen 23 yaşındaki Rus askeri Vladimir Safronov, Ukraynalı yetkililere Rus askerlerinin erzak ile ilgili sorunlarını anlattı. Rus askerlerinin yağmalarını bizzat gördüğünü belirten Safronov, "Ukrayna'daki sivil evlerin içinde ne bulursak onu yiyorduk. Çok yağma var, bizzat gördüm. Bunları yapanlar daha çok kıdemli çavuşlar ve komutanlardı" dedi.

RUS ASKERLER ŞİKAYETÇİ

Rus askerlerinin yaşadıkları erzak sorunu ile ilgili haberler uzun süredir gazetelerde yer alıyor. Çoğu genç yaşta ve yeterince eğitilmemiş Rus askerleri her fırsatta yetersiz erzak, kendilerine verilen silahlar ve içinde bulundukları ağır şartlardan dolayı şikayet ediyor.

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Öte yandan Ukraynalı kaynaklar Khakassia ve Güney Osetya'dan Rus askerlerinin de çatışmalara katılmayı reddettikten sonra yaya olarak evlerine döndüğünü iddia ediyor.