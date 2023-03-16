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6 yıllık karısı kız kardeşi çıktı! Sosyal medyanın konuştuğu adam

Güncelleme Tarihi:

#Böbrek Nakli#Hla Testi#Reddit
6 yıllık karısı kız kardeşi çıktı Sosyal medyanın konuştuğu adam
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 17:30

Karısının hayatını kurtarmak için böbreğini bağışlamak isteyen bir adamın hayatı öğrendiği gerçekle alt üst oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu olay...

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Hayat hepimiz için beklenmedik sürprizlerle doludur. Bazen attığımız küçük bir adım hayatımızı kökünden değiştirebilir, bizi hiç tahmin etmeyeceğimiz noktalara taşıyabilir. 

Doğumundan hemen sonra evlatlık verilen ve biyolojik ailesi ile ilgili hiç bir bilgi sahibi olmadığını belirten bir adamın hayatı küçük bir tesadüf sonrası öğrendiği gerçekle alt üst oldu.

Bugün İngiliz medyasında büyük yankı uyandıran hikaye, ilk olarak sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayınlandı ve kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

6 yıllık karısı kız kardeşi çıktı Sosyal medyanın konuştuğu adam


KARISINA BÖBREĞİNİ BAĞIŞLAMAK İSTEDİ

6 yıllık karısı ve 2 çocuğunun annesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu anlatan adam "Karım, oğlumuz doğduktan hemen sonra hastalandı. Doktorlar acilen böbrek nakli yapılmasını söyleyince tüm akrabaları ile iletişime geçtik ancak uygun bir donör bir türlü bulamadık" dedi.

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İsmini açıklamayan adam kendi böbreğinin karısı için uygun olma ihtimalinin imkansıza yakın olduğunu bilse de çaresizce son bir hamle yaptı ve bağışta bulunup bulunamayacağımı görmek için test yaptırdı.

DOKTORLAR SONUCU GÖRÜNCE EK TEST YAPMAK İSTEDİ

Testten kısa bir süre sonra doktordan telefon geldiğini anlatan adam, "Doktor HLA doku testi sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek testler yapmak istediğine dair bir şeyler söyledi. Fazla düşünmedim ve kabul ettim. Ancak gerçeği öğrenince şoke oldum" ifadelerini kullandı.

Human Leucocyte Antigen (insan lökosit antijeni) kelimelerinin kısaltması olan HLA; bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan sistemdir. Allojenik kök hücre naklinde hasta ve bağışçı (alıcı ve verici) arasında doku uyumunun olup olmadığını anlamak için HLA'ya (doku antijenlerine) bakılır. HLA doku tipi kalıtsaldır. İnsanların eşleşme ihtimali en yüksek olduğu kişiler kardeşleridir.

6 YILLIK KARISI KIZ KARDEŞİ ÇIKTI

Doktorlar test sonuçlarına göre adamın karısı ile anormal derecede yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip olduğunu söylediler. Karı koca arasındaki eşleşme durumunun nadir olduğunu bilen adam sonuçların ne anlama geldiğini sordu.

Aldığı cevap yıkıcıydı. DNA bilgisinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını anlatan doktorlar ancak kardeşlerin bu kadar büyük oranda eşleşme gösterebileceğini açıkladı ve karısının genetik olarak akrabası, büyük ihtimalle de kardeşi olduğunu belirttiler.

6 yıllık karısı kız kardeşi çıktı Sosyal medyanın konuştuğu adam

Adamın paylaşımı İngiliz medyasında dikkat çekti

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"ŞAKA YAPMIYORUM KARIMLA AKRABAYIZ"

Karısının kız kardeşi olduğunu öğrenen adam biyolojik ailesi ile hiç bir bağı olmadığını ve eşi ile de büyüdüğü yerden çok uzakta tanıştığını vurguladı.

Adam sosyal medyada "Şaka yapmıyorum karımla akrabayız. Bu durumla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Belki bu yanlış olabilir ama sonuçta o benim çocuklarımın annesi" yorumunda bulunurken sosyal medya kullanıcıları adamı sakinleştiren yorumlarda bulundular.

Bir kullanıcı, "Bu noktada zaten evli ve çocuklusun. Bu durumu geri çeviremezsin o yüzden yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir kullanıcı "Bunca zamandır her şey harika, bunu değiştirmenin bir anlamı yok" ifadelerini kullanırken yorumculardan biri çocuklarının sağlıklı olduğuna dikkat çekti ve "Mutluysan mutlusundur. Böbreğini karına bağışla ve çocuklarına harika bir baba olmaya devam et" dedi.

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#Böbrek Nakli#Hla Testi#Reddit

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