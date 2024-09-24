6 yaşında kaçırıldı: 73 yıl sonra ailesine kavuştu

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1951 yılında ABD’nin California eyalitendeki Oakland şehrinde, parkta abisi Roger’la oynayan Luis Armando Albino, kendisine şeker vereceğini vaat eden bir kadın tarafından kaçırıldı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen bulunamayan Albino, yeğeninin 2020’de “eğlence olsun diye” internetten yaptığı bir DNA testi sayesinde onlara kavuştu.

DNA TESTİNDE EŞLEŞTİ

Luis’in yeğeni 63 yaşındaki Alida Alequin, DNA testinin sonuçları geldiğinde hiç tanımadığı biriyle yüzde 22’lik bir eşleşme olduğunu fark etti. Bu kişinin amcası Albino olduğunu öğrenen Alequin onun nerede olduğunu bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu yılın başında Alequin ve çocukları, Oakland kütüphanesine giderek 1951 yılıyla ilgili bütün arşivleri taradı. Ardından ellerindeki belgelerle polise giderek bir kayıp soruşturması açmaya ikna ettiler.

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POLİS VE FBI BULDU

Polis ve FBI’ın ortak araştırmasıyla 79 yaşındaki Albino’nun yaşadığı yer tespit edildi. Haziran ayında FBI’ın yardımıyla, ailesinin üyeleriyle birlikte Oakland’a giden Albino, yeğeni Alequin, abisi Roger ve diğer akrabalarıyla kavuştu. Alequin, amcasının onu ilk gördüğünde “Beni bulduğun için teşekkür ederim” diyip sarıldığını söyledi. FBI, Albino’nun kaçırılmasıyla ilgili soruşturmayı devam ettireceğini açıkladı.