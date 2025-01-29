6 ülkede toplatılıyor

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Avrupa genelinde Coca Cola krizi yaşanıyor. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre Coca Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı. Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, Coca-Cola Europacific Partners Belçika’nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

‘TÜKETMEYİN’ UYARISI

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Belçika basınına göre toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasım ayından beri Belçika’nın Gent şehrindeki tesislerde üretildi. Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da gönderildi. Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor. Yüksek klorat, tiroid hormonu seviyesini geçici olarak değiştirerek sağlık riskleri oluşturabiliyor.

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TÜRKİYE’DE SORUN YOK

Coca-Cola Türkiye, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Belçika’da yaşanan olayın Türkiye pazarıyla bir ilgisi olmadığının altını çizdi. Açıklamada şöyle denildi: “Belçika’da üretilen içeceklerde yapılan rutin testler sonucunda sınırlı bir üretim adetinde limitlerin üstünde klorat tespit edilmiştir ve bu ürünleri geri çağırma kararı alınmıştır. Yapılan analizlerde, tüketiciler için herhangi bir risk olasılığının çok düşük olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de satılan ürünlerin burada üretildiği ve geri çağırma kapsamında olmadığını bilginize sunarız.”