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6 milyon yıldır vejetaryen

#Panda#Vejetaryen#Çin
6 milyon yıldır vejetaryen

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan dev panda fosilleri, bu canlının beslenme alışkanlıklarına dair yeni ipuçları sundu.

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Yaklaşık 6 milyon yaşındaki fosil üzerinde inceleme yapan biliminsanları, dev pandanın günümüzdeki akrabalarına benzer sahte başparmağı olduğunu gördü.

Bu parmak hayvanın, ağır bambu saplarını kavramasına ve kırmasına imkan tanıyor. Pandalar bilinen tek vejetaryen ayı türü. 6-8 milyon yıl önce Çin’de yaşayan ve “Ailurarcto” adı verilen panda, günümüz pandalarının soyu tükenmiş antik bir akrabası. Atalarının yüksek proteinli “hepçil” diyetini terk eden pandalar, düşük besin içeriği yüzünden günde 45 kiloya kadar bambu tüketmek zorunda.

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#Panda#Vejetaryen#Çin

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