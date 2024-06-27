6 günde 500'den fazla ölüm! Pakistan kavuran sıcaklarla mücadele ediyor

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Ülkenin ambulans servisi, Karaçi şehir morguna günde ortalama 30 ila 40 kişinin götürüldüğünü söylüyor. Ancak son altı gün içinde yaklaşık 568 ölü getirildi. Bu sayı yalnızca Salı günü 141'di.

Ölümlerin tamamının nedenini kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Yine de Karaçi'de sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve yüksek nemin de hissedilen sıcaklığı 49 dereceye kadar yükseltmesi nedeniyle ölü sayısının arttığı belirtiliyor.

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne Pazar ve Çarşamba günleri arasında sıcak çarpması geçiren 267 kişi geldiğini söyledi. 12 kişi hayatını kaybetti.

Dr. Sheikh BBC'ye, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak 45'lerinde olanlar ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı" dedi.

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Belirtiler arasında kusma, ishal ve yüksek ateş var.

"Gelenlerin çoğu dışarıda çalışanlar. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik."

"Kısmi sıcak hava dalgası" olarak tanımlanan bu yüksek sıcaklıklar hafta sonu başladı.

Bölgede sıcak hava merkezleri ve kamplar kuruldu. Ancak yardıma ihtiyacı olanların hepsi hastaneye ulaşamadı.

Wasim Ahmed eve geldiğinde kendini iyi hissetmediğini biliyordu.

56 yaşındaki güvenlik görevlisi dışarıda 12 saatlik gece vardiyasını yeni bitirmişti. O zaman bile sıcaklığı çok fazla bulmuştu.

Kuzeni Adnan Zafar, BBC'ye şunları anlattı: "Kapıdan içeri girdi ve bu sıcak havayla baş edemeyeceğini söyledi. Bir bardak su istedi. Bitirdikten kısa bir süre sonra yere yığıldı".

Hastaneye kaldırıldığında sağlık görevlileri onun, muhtemelen kalp krizinden, öldüğünü söyledi.

Kuzeni, kalp rahatsızlığının olduğunu ancak daha önce sıcaktan etkilenmediğini söylüyor.

Karaçi'nin yüksek sıcaklıklarla başa çıkma mücadelesi, klima kullanımını zorlaştıran düzenli elektrik kesintileri nedeniyle daha da kötüleşiyor. Bu, elektrik kurulunun arzı korumaya yönelik Pakistan genelindeki yaygın bir uygulaması.

Dawn gazetesinin haberine göre, şehrin sokaklarında yaklaşık 30 kişi ölü olarak bulundu.

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Polis gazeteye yaptığı açıklamada, birçoğunun uyuşturucu bağımlısı olduğundan şüphelenildiğini söylese de ölenlerde herhangi bir yaralanma belirtisi yoktu.

Karaçi, Pakistan'ın sıcaklarla başa çıkmakta zorlanan tek bölgesi değil.

Reuters'e göre, geçtiğimiz ay, Karaçi'nin başkenti olduğu Sindh eyaletinde 52,2 derece sıcaklık kaydedildi.

Pakistan'ın komşuları da son haftalarda aşırı ve ölümcül sıcaklıklar yaşıyor.

Hindistan'da başkent Delhi "benzeri görülmemiş" bir sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Günlük sıcaklıklar Mayıs ayından bu yana neredeyse 50 derecelere ulaştı.

Şehirdeki doktorlar daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylüyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak bu tür aşırı hava olaylarının daha sık ve yoğun hale geldiği konusunda hemfikir.