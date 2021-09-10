6 gün parti yaptı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü

İngiltere'de yaşayan Verphy Kudi, yaklaşık bir yıl önce Brighton'daki evinden 18. yaş gününü kutlamak için Londra'ya 6 günlük bir geziye çıktı. Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına giderken 20 aylık bebeğini evde tek başına bıraktı.





Eve döndüğünde kızını kaskatı bir şekilde ölü bulan kadın suçunu örtbas etmeye çalıştı. Acil servisi aramadan önce ölü bebeği ile evde yaklaşık 3 saat geçirdi. Ve gelen görevlilere bebeğinin uyanmadığını söyledi.

GÜNLERCE ACI ÇEKTİ VE AÇLIKTAN ÖLDÜ

Küçük bebek, Brighton'daki Royal Alexandra Çocuk Hastanesine götürüldü ve annesi tarafından yaklaşık altı gün yalnız bırakıldıktan sonra 11 Aralık 2019'da açlıktan öldüğü ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.

6 GÜN BOYUNCA EVDE YALNIZ KALMIŞ

Kudi, polis tarafından ilk kez sorgulandığında, Londra'ya yaptığı bir ziyaret dışında, sürekli çocuğuyla birlikte olduğunu iddia etti ancak memurlar güvenlik kamerası görüntülerini bulunca suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kudi'nin evini görüntüleyen güvenlik kamerası 20 aylık bebeğin beş gün 21 saat 58 dakika boyunca dairede yalnız bırakıldığını belirledi.

9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

BBC'de yer alan habere göre, genç kadının bebeğini daha önce de yalnız bırakıp gittiği ortaya çıkarken mahkeme şuan 19 yaşında olan Kudi'yi dokuz yıl hapis cezasına çarptı.

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