6 askerli darbe girişimi

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Tarihi ayaklanmalarla dolu olan Gine Bissau'da 6 asker, darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Armando Nhaga, darbe girişimine ortak olan 3 diğer askerin, dün sabah çıkan çatışmanın ardından kaçtığını söyledi.
Batı Afrika'nın yoksul ülkelerinden Gine Bissau'da, isyancı askerler dün Devlet Başkanı Joao Bernardo Vieira'nın rezidansına ateş açmış ve bölgede çatışma çıktığı bildirilmişti.
Senegal Devlet Başkanlığı sözcüsü El Haci Amadu Sall, isyan çıktığını, durum kontrol altına alındığını söylemişti. Girişimden, evinde saklanarak kıl payı kurtulan Vieira'nın bugün işine geri döndüğü belirtildi. Vieira da yönetime 1980'deki darbeyle gelmişti.