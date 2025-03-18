5’li Kıbrıs zirvesi Cenevre’de başladı

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Resmi programda yer almayan AB son anda zirveyi masada yer almadan ‘uzaktan’ izleme kararı aldı. Zirve öncesi yapılan açıklamalarda Türk tarafı iki devletli çözüm, Rum-Yunan ikilisi ise ‘federasyon’ tezlerinden geri adım atmayacaklarını ilan etti.

GARANTÖRLER DE KATILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Yerapetridis’in katıldığı zirvede İngiltere’yi Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Stephan Doughty temsil etti. Zirve dün akşam Guterres’in heyet başkanlarına verdiği akşam yemeği ile başladı.

Tatar, yemek öncesi yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının hakkını ve hukukunu korumak için Cenevre’ye geldiklerini belirterek “Söyleyeceklerimiz için hazırlığımızı yaptık. İnşallah iyi olacak. Bu da bir adım ve süreç” dedi.

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Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ilk müzakereler yemekte başladı. Bugün ise, Genel Sekreter taraflar ile önce ayrı ayrı görecek ardından toplu konferans yöntemiyle zirveyi tamamlayacak. Garantör ülkeler kendi aralarında da bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

DURUM NETLEŞECEK

Guterres, kendisinin de yer aldığı ilk zirveyi 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasında düzenledi ve dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis’in masayı terk etmesi nedeniyle BM çerçevesindeki müzakereler kesildi. 2021’de yine aynı formatta, ancak bu defa gayri resmi bir zirve düzenleyen Guterres, Kıbrıs sorununda gelinen noktayı resmileştirmek amacıyla 3’üncü gayri resmi zirveyi toplama kararı aldı.