5G teknolojisi ya uçak kazalarına neden olursa

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ABD’de personel arasında artan COVID vakalarından ötürü iki haftada binlerce uçuşun iptal edildiği havacılık sektörü, şimdi de 5G belirsizliği ile karşı karşıya. ABD’deki tüm mobil müşterilerin yarısından fazlasına hizmet veren AT&T ve Verizon şirketleri, sivil havacılık otoritesinin itirazlarına rağmen 5G’ye geçiş planlarını sürdüreceklerini açıkladılar.

ERTELEMEYE RET

Operatörler ülkenin büyük kısmında 5G bandında hizmet vermeye başlayacak. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Steve Dickson geçen hafta operatörlere mektup göndererek, 5G’ye geçişin “iki haftadan fazla olmamak üzere” ertelenmesini istemişti. Yetkililer bu sürede, kablosuz hizmetlerin uçuş güvenliğine etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapmayı umuyordu. Ancak AT&T ve Verizon, “gönüllü” erteleme talebini reddettiler.

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HAVALİMANLARINA SONRA

İki şirketin CEO’ları, Bakanlık ve FAA’ya cevaben kaleme aldıkları mektupta, “Amerikan havayollarının Fransa’da her gün uçuş yapmasına izin veriliyorsa, aynı çalışma koşulları ABD’de de bunu yapmalarına izin vermelidir” diyerek Fransa’da bu teknolojinin sorunsuz kullanıldığına dikkat çektiler. Ancak havacılık yetkilileri, Fransa’daki 5G frekanslarının ABD’dekinden daha “güçsüz” olduğunu belirtiyorlar. Öte yandan telekom şirketleri, havaalanlarında 5G kullanımına altı ay daha başlamayacaklarını bildirdi.

PİLOTLARA OTOMASYON YASAĞI

Olası kazaların önüne geçmek için FAA, 5G frekanslarından etkilenecek cihazların kullanımına dair bir dizi kısıtlama üzerinde çalışıyor. Buna göre pilotların bazı otomatik sistemleri kullanmaları yasaklanacak. Bunun özellikle kış ayları boyunca sis ve yağış gibi hava koşullarının elverişsiz olduğu zamanlarda inişleri aksatacağı, çok sayıda rötar ve uçuş iptaline neden olacağı değerlendiriliyor. Havayolu şirketleri zararlarının milyonlarca doları bulacağını hesaplıyor.

ENDİŞENİN SEBEBİ NE

Havacılık sektörü, 5G’nin irtifa ölçer (altimetre) gibi hassas uçak ekipmanlarında parazit yapmasından endişe ediyor. Bu, iniş sırasında pilota yardımcı olan temel cihazlardan. Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Boeing ve Airbus, daha önce ABD hükümetinden 5G’ye geçişin ertelemesini istemişti. İki şirketin üst düzey yöneticileri, Ulaştırma Bakanı’na yazdıkları mektupta, “5G, uçakların güvenli şekilde çalışmasını olumsuz etkileyebilir” demişti.