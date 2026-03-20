×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

59 yıl sonra bir ilk! Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı: Bayram namazı kılanlara müdahale

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 07:29

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı. Filistinliler bayram namazını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri bayram namazını Mescid-i Aksa çevresinde kılan Filistinlilere müdahale etti. O anlar CNN Türk kameralarına dakika dakika yansıdı.

Haberin Devamı

İsrail'in İran savaşı sırasında getirdiği toplanma yasağı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da bayram namazının kılınamayacak olması Filistinlilerin tepkisini çekti.

Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarında toplanmak için çağrı yaptı.

İsrail polisi, ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesine tepki olarak Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile şiddetli bir şekilde müdahale etmişti.

BAYRAM NAMAZINI BÖYLE KILDILAR

Bayram sabahı Mescid-i Aksa çevresinde toplanan Filistinliler namazlarını dışarıda kıldılar. Bölgedeki durumu dakika dakika aktaran CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak bunun 59 yıl sonra bir ilk olduğuna dikkat çekerek katılımın yoğun olduğunu bildirdi.

İsrail polisinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
İSRAİL POLİSİNDEN MÜDAHALE

İsrail güçleri bayram namazını Mescid-i Aksa çevresinde kılan Filistinlilere müdahale etti.

BAYRAMA BURUK GİRİYORLAR

Haberin Devamı

Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek başta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulması olmak üzere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.

Her bayram, arife günlerinde Filistinlilerle dolup taşan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sessizlik ve sokakların adeta hayalet şehri andıran manzarası Ramazan Bayramı arifesinde dikkati çekti.

İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek getirdiği toplanma yasakları nedeniyle Eski Şehir'e girişleri kısıtlarken bölgedeki Filistinli esnafın da söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kepenk açması engellendi. Eski Şehir'de sadece eczane ve market gibi acil ihtiyaçlara yönelik dükkanların açık olduğu görüldü.

Haberin Devamı

İsrail baskısı nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli esnaf, Tel Aviv yönetiminin kısıtlamaları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydetti.

BAKMADAN GEÇME!