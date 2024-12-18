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59 kadına saldırdı: İdam edildi

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#İran#İdam#Saldırgan
59 kadına saldırdı: İdam edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 16:23

İran'ın başkent Tahran’da, 59 kadına saldıran Rastgui Kandelec'in sabah saatlerinde idam edildiği duyuruldu. Kandelec'in sivri bir aletle kadınları yaralayıp korku yaydığı gerekçesiyle “yeryüzünde fesat çıkartmak” suçundan idama mahkum edildiği bildirildi.

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İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, başkent Tahran’da kadınlara yönelik saldırı suçlamalarıyla yargılanan Rastgui Kandelec'in sabah saatlerinde idam edildiğini duyurdu.

2018 yılında kadınların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada, Kandelec’in Tahran’ın çeşitli bölgelerinde motosikletle dolaşarak yüzünü maske ile kapattığı, sivri bir aletle toplam 59 kadını saldırıp taciz ettiği ve saldırıların ardından hızla olay yerinden kaçtığı tespit edildiği belirtildi.

Saldırıları nedeniyle tutuklanan Kandelec’in kadınları yaralayıp korku yaydığı gerekçesiyle “yeryüzünde fesat çıkartmak” suçundan yargılanarak idama mahkum edildiği açıklandı.

Kararın ardından sanığın idam cezasını temyize götürerek yeniden yargılanma talebinde bulunduğu, ancak İran Yüksek Mahkemesi’nin bu talebi reddederek verilen cezayı onadığı vurgulandı.

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#İran#İdam#Saldırgan

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