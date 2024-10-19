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58'inci esir takası: 190 kişi serbest kaldı

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası
58inci esir takası: 190 kişi serbest kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 11:11

Rusya ve Ukrayna arasında 58'inci esir takası gerçekleştirildi ve toplamda 190 asker serbest bırakıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kurtarılan 95 askerin Mariupol ve Azovstal gibi bölgeleri savunan savaşçılar olduğunu vurgularken Rusya Savunma Bakanlığı, arabuluculuğunda yapıldığını belirtti.

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Rusya ve Ukrayna arasında 58'inci esir takası yapıldı. Yapılan esir takasında toplamda 190 olmak üzere karşılıklı 95 asker serbest bırakıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 58’inci esir takası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "95 Ukraynalı tekrar evlerine döndü. Bunlar Mariupol ve Azovstal'ı, Donetsk, Luhansk, Harkov, Kiev, Çernihiv ve Herson bölgelerini savunan savaşçılarımız. Ukrayna her seferinde halkını Rus esaretinden kurtardığında, Rus esaretindeki herkesin özgürlüğüne kavuşacağı güne biraz daha yaklaşıyoruz. Rusya'nın elindeki tüm savaşçılarımızı geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada takasın, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) arabuluculuğunda yapıldığı belirtildi.

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası

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