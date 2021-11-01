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583 gün sonra gelen kavuşma... Avustralya sınırlarını açtı!

#Koronavirüs#Avustralya#Kavuşma
583 gün sonra gelen kavuşma... Avustralya sınırlarını açtı

Koronavirüs salgınının başlangıcında sınırlarını dünyaya kapatan Avustralya ülkedeki kapanmanın bitmesiyle birlikte bugün uluslararası seyahat yasağını da kaldırdı. 583 gün süren hasretten sonra sevdiklerine kavuşan Avustralyalılar havalimanlarında duygu dolu anlar yaşadı.

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Neredeyse iki yıl sonra ilk kez sarıldılar...

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Avustralya, salgınla birlikte koronavirüs önlemleri sebebiyle yaklaşık 600 gün önce yani 18 aydan fazla bir zaman sınırlarını kapatmıştı. Ülkedeki kapanmanın da biteceği 1 Kasım tarihinde yani bugün uluslararası seyahat yasağını da kaldırıldı.

Neredeyse iki yıldır aileleri ve sevdiklerinden uzak kalan Avustralyalılar yasağın kalkmasıyla birlikte Sydney havalimanında duygu dolu anlar yaşadı. Uluslararası haber ajanslarının çok sayıda fotoğrafla geçtiği haber dünya basınında da gündem oldu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada uluslararası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla sene sonuna kadar hem öğrencilere hem de işçilere kapılar açık kalacak.

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Bakanlıklardan yapılan ortak açıklamada “Avustralya'nın uluslararası sınırlarını kapatmasının üzerinden 18 aydan fazla bir süre geçtikten sonra, aşıları tam olan vatandaşların artık ülkeden çıkmak için muafiyet aramasına gerek kalmayacak” dendi.

Bu muafiyette önceliğin Avustralya vatandaşlarına verileceği belirtilirken, daha sonra aşı oranlarının artışıyla beraber daha da hafifletileceği ifade edildi.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison düzenlediği basın toplantısında, ulusal planın işlediğini ifade ederek, “Avustralya’nın açılmasıyla ilgili bu plan ve aşılanma hızı yükselişe geçti" açıklamasını yapmıştı.

583 gün sonra gelen kavuşma... Avustralya sınırlarını açtı

Seyahatler ülkelerin duruma göre farklılık gösterecek. Yolcuların karantina şartları seyahat ettikleri ülkeye göre belirlenecek.

Avustralya’nın ilaç düzenleyicisi kurum 18 yaşından büyükler için Pfizer aşısının hatırlatma dozunu onaylarken, ülke genelindeki 16 yaşından büyüklerin ilk doz aşılanma oranı ise yüzde 90 seviyelerinde bulunuyor.

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Ülkeye ulaşan ilk yolcuların çoğunluğu Singapur ve Los Angeles'tan Sydney'e gelenlerdi. Yasağın kalktığı ilk gün olan pazartesi sabahı günün ilk ışıklarıyla uçatan inen yolcular sevdikleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı ve havalimanında adeta film sahnesine benzeyen görüntüler yaşandı.

Uçaktan inen yolcuların arasındaki bir kadın kendisine verilen hediyelerin ve fotoğraf almaya çalışan gazetecilerin arasından koşarak "Kızıma koşmalıyım, ona sarılmalıyım!" diye bağırınca etraftaki herkes gözyaşlarına boğuldu.

Uçaktan inerek havalimanına giriş yapan ilk Avustralyalı olan Carlie Boyd üç yıllık bir aradan sonra ülkesine girebilmişti. Kız ve erkek kardeşlerine kavuşurken medyaya konuşan Boyd bu süre zarfında çok büyük bir stres altında yaşadığını ve karantina olmadan eve dönebildiği için çok mutlu olduğunu açıkladı.

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Avustralya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 130 bine ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 500'e yaklaştı.

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#Koronavirüs#Avustralya#Kavuşma

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