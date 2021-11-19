580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdi#Kamu
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Vietnamda bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktıVietnam'da bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktı!#Vietnam
Bakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdiBakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacakDoğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?#Özge Özpirinçci
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
HABERLERDünya Haberleri

580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldi

#Ay Tutulması#Dünya#ABD
580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldi

Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı. İşte tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek tutulmadan ilk görüntüler...

Son dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldiSon dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldi
Son dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldi

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması için bekleyiş sona erdi.

Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı.

Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEMİYOR

Türkiye'den görülemeyen tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izleniyor.

580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldi

Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da gözlemlenebilecek. Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden olacak.

Bu tutulma 2021'in son Ay tutulması olacak. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.

AY TUTULMASI NASIL MEYDANA GELİYOR?

Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ay Tutulması#Dünya#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19