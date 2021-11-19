580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından ilk kareler geldi

Haberin Devamı

Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması için bekleyiş sona erdi.

Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı.

Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEMİYOR

Türkiye'den görülemeyen tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izleniyor.

Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da gözlemlenebilecek. Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden olacak.

Bu tutulma 2021'in son Ay tutulması olacak. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.

AY TUTULMASI NASIL MEYDANA GELİYOR?

Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür.