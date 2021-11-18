580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulması için geri sayım

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18 Kasım gecesi gerçekleşecek Ay tutulması için nefesler tutuldu...

Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması 580 yıl sonra meydana gelen en uzun tutulma olarak kayıtlara geçecek.

Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak. Merakla beklenen tutulma tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izlenecek. Ancak tutulma Türkiye'den görülemeyecek.

Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da gözlemlenebilecek. Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden olacak.

Uzmanlar Batı Amerika'da yaşayanların Güneş'in doğumundan kısa bir süre önce Ay tutulmasının en karanlık halini görebileceğini duyurdu.

Ay tutulması Cuma günü Doğu saatiyle 01:02'de veya Perşembe günü Pasifik saatiyle 22:02'de başlayacak.

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AY TUTULMASI NASIL MEYDANA GELİYOR?

Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür.