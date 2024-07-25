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55 yıldır kayıptı... 21 kişinin öldüğü yük gemisinin enkazına ulaşıldı

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#Avustralya#Gemi Enkazı#Mürettebat
55 yıldır kayıptı... 21 kişinin öldüğü yük gemisinin enkazına ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 13:22

Avustralya'da bundan tam 55 yıl önce fırtınaya yakalanarak batan ve 26 kişilik mürettebattan 21'inin öldüğü yük gemisinin enkazına ulaşıldı.

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Avustralya basınındaki haberlere göre, 25 Ağustos 1969'da batan "MV Noongah" gemisinin enkazı 170 metre derinlikte bulundu.

Enkazın yeri, yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri kullanılarak tespit edilirken enkaz, büyük ölçüde sağlam ve dik şekilde bulundu.

Yeni Güney Galler açıklarında çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batan ve 26 kişilik mürettebatı bulunan "MV Noongah" yük gemisi için o dönemde Avustralya tarihinin "en büyük deniz arama kurtarma çalışmalarından" biri yapılmıştı.

Geminin batmasının hemen ardından mürettebattakilerden 5'i kurtarılmış, 21'i hayatını kaybetmişti.

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#Avustralya#Gemi Enkazı#Mürettebat

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