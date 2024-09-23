540 kişi geri çevrildi: Almanya sınırda kontrolü sıkı tutuyor

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Resmi verilere göre son bir hafta içinde Almanya’ya kaçak olarak girmeye çalışan 540 kişi sınırlardaki kontrollerde yakalanarak geri gönderildi. Bunlardan 23’ünün daha önce Almanya’dan sınır dışı edildiği, ancak yeniden girmeye çalışırken yakalandıkları belirtildi.

6 AY SÜRECEK

Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann, “Sınırlarda kontrolleri yapan elemanlarımızın başarılı çalışmaları sayesinde Almanya’ya düzensiz göçü engellemekte kararlıyız. Kontroller ilk etapta daha önce de ilan edildiği gibi 6 ay sürecektir” dedi. Öte yandan kontroller sırasında 196 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğu; bunlardan 99’unun diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de başvuruda bulunduğu belirlendi. Yetkililer, “Bu ülkeler sığınma başvurularını kayıtlara almayıp çok açık bir biçimde Dublin Sözleşmesi’ni ihlal etmişlerdir” şeklinde tepki gösterdi.