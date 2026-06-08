51. Bölge'de gizemli görüntü! ABD'nin sır gibi saklanan F-47'si ortaya mı çıktı?

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ABD'nin Nevada eyaletindeki gizemli 51. Bölge yakınlarında kaydedildiği öne sürülen görüntüler, savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, videoda görülen sıra dışı hava aracının ABD Hava Kuvvetleri'nin altıncı nesil savaş uçağı F-47 veya Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programına ait gizli bir prototip olabileceğini değerlendiriyor.

GİZEMLİ UÇAK KAMERALARA TAKILDI

Las Vegas'ın yaklaşık 130 ila 150 kilometre kuzeyindeki 51. Bölge çevresinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, daha önce kamuoyunda görülmeyen, kıvrımlı kanatlara ve alışılmadık bir gövde tasarımına sahip bir hava aracı dikkat çekti.

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3 Haziran'da Project Fear isimli YouTube kanalı tarafından yayımlanan gece görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada ve savunma çevrelerinde yoğun tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, görüntü kalitesinin düşük olmasına rağmen hava aracının bilinen altıncı nesil savaş uçağı konseptleriyle önemli benzerlikler taşıdığına dikkat çekti.

Kameranın termal görüntüleme moduna geçmesiyle birlikte hava aracının silueti daha net şekilde seçilebildi. Araştırmacılar, aracın arkasında belirgin bir egzoz izi görülmemesinin gelişmiş gizlilik teknolojileriyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

F-47 TEORİSİ GÜÇ KAZANDI

Savunma analistlerine göre en güçlü ihtimal, görüntülerdeki platformun ABD Hava Kuvvetleri'nin F-47 savaş uçağıyla bağlantılı olması.

F-47'nin halihazırda erken üretim aşamasında olduğu ve programın sıkı gizlilik kuralları altında yürütüldüğü biliniyor. Uzmanlar, videonun gerçek olması halinde bunun kamuoyuna yansıyan ilk F-47 veya NGAD prototipi görüntüsü olabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar ayrıca uçağın kuyruksuz ve keskin hatlara sahip yapısının, daha önce yayımlanan F-47 konsept çizimleriyle örtüştüğünü vurguluyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: TASARIM AMBLEMDE Mİ GİZLENDİ?

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savunma medyasında dikkat çeken bir başka iddia gündeme geldi.

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ABD merkezli savunma sitesi The War Zone'un analizine göre, Boeing'in NGAD gösterim uçağına ait olabileceği düşünülen tasarımın izleri, F-47 Sistem Yönetim Ofisi'nin kullandığı bir amblemde yıllardır gizlenmiş olabilir.

Analizde, amblemde yer alan ateş kuşu figürünün içerisinde öne doğru uzanan kanatçıklar, konik gövde yapısı, geriye süpürülmüş kanatlar ve kuyruksuz tasarım gibi özelliklerin seçilebildiği belirtildi.

Uzmanlar, bu tasarımın Boeing'in 1990'larda geliştirdiği ve uzun süre gizli tutulan deneysel "Bird of Prey" uçağıyla da benzerlik gösterdiğine işaret etti.

ABD HAVA KUVVETLERİNDEN YORUM GELMEDİ

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Görüntülerin yayılmasının ardından birçok kişi videonun gerçek olup olmadığını sorgulamaya başladı.

The War Zone'un aktardığına göre ABD Hava Kuvvetleri'nden görüntüler hakkında açıklama talep edildi ancak yetkililer yorum yapmaktan kaçındı.

Buna karşın daha önce 51. Bölge çevresinde benzer gözlemler yapan Uncanny Expeditions kanalının sahibi Anders Otteson, görüntülerin gerçek olduğuna inandığını söyledi.

Otteson, görüntüleri ilk izlediğinde "daha önce kaydedilmemiş son derece ilginç bir platformla" karşı karşıya olduklarını düşündüğünü ifade etti.

SADECE F-47 DEĞİL

Analistler, görüntülerdeki hava aracının yalnızca F-47 ile sınırlı olmayabileceğini belirtiyor.

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Bir diğer ihtimal olarak ABD Donanması için geliştirilen F/A-XX programı öne çıkarken, bazı uzmanlar söz konusu platformun yeni nesil insansız savaş uçağı olabileceğini de değerlendiriyor.

Donanmanın F/A-XX programı hakkında son derece sınırlı bilgi paylaşması nedeniyle, görüntülerdeki hava aracının bu projeyle bağlantılı olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

The “new” Area 51 test article flying video has been posted. NGAD, F-47, F/A-XX, or something else? I’m surprised the landing light is on and how bright it is. Full video below by Project Fear pic.twitter.com/5oXGvl4z8h — Thenewarea51 (@thenewarea51) June 5, 2026

GİZEMİN PERDESİ HÂLÂ ARALANMADI

Uzmanlara göre görüntülerde görülen yoğun ışık huzmesinin nedeni bir acil durum, test faaliyeti ya da uçağın gözlemlenmesini zorlaştırmaya yönelik özel bir yöntem olabilir.

Şimdilik görüntülerdeki hava aracının kimliği resmen doğrulanmış değil. Ancak savunma çevrelerinde oluşan genel kanaat, 51. Bölge yakınlarında kaydedilen görüntülerin ABD'nin geleceğin hava savaşları için geliştirdiği en gizli projelerden biriyle bağlantılı olabileceği yönünde.