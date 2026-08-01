51. Bölge yakınında dev yangın: ‘Gizli silah’ iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

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ABD’nin en gizemli askerî tesislerinden 51. Bölge’nin yakınlarında yaklaşık bir haftadır devam eden yangın hızla büyüyor.

ABD Arazi Yönetimi Bürosunun (BLM) son paylaşılan verilerine göre Quail Springs Yangını, 54 bin 600 dönümden fazla alanı etkiledi. Yangının çevresinde güvence altına alınabilen kontrol hattının oranı ise yalnızca yüzde 7’ye ulaştı.

YANGIN BİRKAÇ GÜNDE ÜÇ KAT BÜYÜDÜ



BLM’nin 27 Temmuz tarihli açıklamasında yangının büyüklüğü yaklaşık 17 bin 800 dönüm, kontrol oranı ise yüzde sıfır olarak bildirilmişti.

Son veriler, yangının birkaç gün içinde yaklaşık üç kat büyüdüğünü gösteriyor. Yetkililer hızlı yayılmada sarp arazi, aşırı sıcaklık, düşük nem ve kuru rüzgârların etkili olduğunu belirtiyor.

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İlk olarak 24 Temmuz’da bildirilen yangının yıldırım düşmesi sonucu başladığı açıklandı. Yakın vadede yağış beklenmezken bölgede en az 2 Ağustos Pazar gününe kadar aşırı sıcak uyarısı bulunuyor.

EVLER İÇİN ŞİMDİLİK TEHDİT YOK



BLM, herhangi bir evin veya halka açık yapının şu anda yangın tehdidi altında olmadığını bildirdi. Bölgede tahliye kararı da alınmadı.

Ancak yakındaki küçük Rachel kasabasında yaşayanlar için duman uyarısı yapıldı. Rüzgârın yönüne bağlı olarak Nevada Eyalet Yolu 375’te görüş mesafesinin düşebileceği belirtildi.

Dumana karşı hassasiyeti bulunan kişilere mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi.

🚨AREA 51 IS BURNING AGAIN!



An alleged lightning caused wildfire is spreading across the restricted Nevada Test and Training Range near Area 51.



More than 2,000 acres have reportedly burned, but officials say no structures are currently threatened and there is no evidence that… pic.twitter.com/OPri0uQrTu — Skywatch Signal (@UAPWatchers) July 30, 2026

YANGIN HALKA KAPALI ASKERÎ SAHADA



Quail Springs Yangını, Nevada Test ve Eğitim Sahası olarak bilinen NTTR içinde ilerliyor. ABD Hava Kuvvetlerinin kullandığı bu geniş askerî rezervasyon normal koşullarda da halka kapalı tutuluyor.

Alevlerin doğrudan 51. Bölge’deki yapılara ulaştığına veya askerî tesislere zarar verdiğine ilişkin herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor. Yangın, üssün kendisinde değil, yakınındaki geniş askerî eğitim sahasında devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına ABD Hava Kuvvetleri ile orman yangını ekipleri katılıyor.

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UFO VE UZAYLI SÖYLENTİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE



Yangının 51. Bölge yakınlarında çıkması, tesis hakkındaki UFO ve uzaylı söylentilerini de yeniden gündeme getirdi. “51. Bölge yanıyor” şeklindeki yorumlar, yangının gizli askerî faaliyetlerle bağlantılı olabileceği yönünde çeşitli iddialara yol açtı.

Ancak yetkililer, yangının doğal bir nedenle başladığını ve yıldırım sonucu çıktığını açıkladı. Olayın UFO’larla, gizli silah testleriyle veya tesiste yürütülen çalışmalarla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Nevada çölündeki 51. Bölge, Soğuk Savaş döneminde gizli uçakların geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla kuruldu. Tesiste günümüzde hangi çalışmaların yürütüldüğü büyük ölçüde gizli tutuluyor.

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Bölgeye yaklaşanlar uyarı tabelaları, elektronik gözetleme sistemleri ve silahlı güvenlik personeliyle karşılaşıyor. Bu yüksek güvenlik önlemleri, onlarca yıldır çeşitli komplo teorilerini besliyor.

En bilinen iddia, Dünya’ya düştüğü öne sürülen uzay araçlarının ve uzaylıların tesiste saklandığı yönünde. ABD yönetimi ise 51. Bölge’de dünya dışı varlıklar veya ele geçirilen uzay araçları üzerinde çalışıldığı iddialarını reddediyor.

KUZEY AMERİKA YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR



Nevada’daki yangın, Kuzey Amerika’da etkili olan geniş çaplı yangın dalgasının bir parçası.

Komşu Oregon eyaletinde bir milyon akreden fazla alanın yandığı bildirildi. NASA’nın uydu görüntülerinde geniş bölgelerin yoğun duman altında kaldığı görülüyor.

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Kanada da ülke genelindeki yüzlerce aktif yangınla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklık, kuru hava ve sert rüzgârlar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yetkililer, hava koşullarının değişmemesi hâlinde 51. Bölge yakınındaki Quail Springs Yangını’nın büyümeyi sürdürebileceği uyarısında bulunuyor.