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500 yıllık bilmecede mutlu son: Leonardo Paradoksu sonunda çözüldü

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#Leonardo Da Vinci#Leonardo Paradoksu#Bilim
500 yıllık bilmecede mutlu son: Leonardo Paradoksu sonunda çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 09:03

Peki bu bizim için neden önemli?

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500 yıldan uzun bir süre önce Leonardo da Vinci, Rönesans dönemi bilgelerine yakışır bir şekilde, suda yüzen hava kabarcıklarını dikkatle izliyordu. Bu sırada, bazı kabarcıkların yüzeye düz bir şekilde çıkmak yerine açıklanamaz bir şekilde dönüp durduğunu veya zikzak çizdiğini fark etti. "Leonardo Paradoksu" olarak adlandırılan, su içindeki bazı baloncukların hareketindeki bu garip, tekrarlı sapmaya yüzyıllar boyunca hiç kimse tatmin edici bir açıklama getiremedi. Ta ki geçen haftaya kadar... Peki ama nasıl? Cevabı ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...

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#Leonardo Da Vinci#Leonardo Paradoksu#Bilim

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