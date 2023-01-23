500 yıllık bilmecede mutlu son: Leonardo Paradoksu sonunda çözüldü

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500 yıldan uzun bir süre önce Leonardo da Vinci, Rönesans dönemi bilgelerine yakışır bir şekilde, suda yüzen hava kabarcıklarını dikkatle izliyordu. Bu sırada, bazı kabarcıkların yüzeye düz bir şekilde çıkmak yerine açıklanamaz bir şekilde dönüp durduğunu veya zikzak çizdiğini fark etti. "Leonardo Paradoksu" olarak adlandırılan, su içindeki bazı baloncukların hareketindeki bu garip, tekrarlı sapmaya yüzyıllar boyunca hiç kimse tatmin edici bir açıklama getiremedi. Ta ki geçen haftaya kadar... Peki ama nasıl? Cevabı ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...