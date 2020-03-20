500 milyon kişi evlerine kapandı

Çin’de hastalığın ilk çıktığı yer olan Vuhan’da yerli vaka sayısı sıfırlanırken Fransız AFP Ajansı’na göre dünyada hali hazırda 500 milyon kişi önlemler çerçevesinde evine kapandı.

- AFP Ajansı’nın verilerine göre, Çin’den Çekya’ya, Venezuela’dan Lübnan ve İspanya’ya kadar birçok devlet, vatandaşlarının zorunlu olarak evlerde oturması yönünde karar aldı. Bazı ülkelerde ülke çapında kısıtlama uygulanırken bazı ülkelerde kent ya da belirli bölgelerde sınırlama söz konusu.

ÇİN’DE SIFIR YERLİ VAKA

- Çin’de dün ilk kez yeni yerli koronavirüs vakası görülmedi. Şinhua ajansının haberine göre, önceki gün tespit edilen 34 yeni COVID-19 vakasının tamamı yurtdışı kaynaklı.

- Koronavirüsle mücadelede 3 ay içinde oldukça büyük bir gerilemenin yaşandığı Çin’de, ikinci dalga endişesi de sürüyor. Zira ülkeye yurtdışından her gün ortalama 20 bin kişi gelmeye devam ediyor. Ülkede son bir günde, COVID-19’a bağlı olarak 8 kişi hayatını kaybederken, toplamda aktif 80.928 vaka bulunuyor. Çin’deki toplam ölü sayısı da, son vakalarla birlikte 3.245 oldu.

CEM ÖZDEMİR DE KORONA POZİTİF

- Almanya’da Türk asıllı siyasetçi, Yeşiller Partisi Genel Başkanı Cem Özdemir’in COVID-19 testi pozitif çıktı. Twitter’dan açıklama yapan Özdemir, kendisini karantinaya aldığını belirterek “Testim pozitif çıktı ama durumum gayet iyi” dedi.

- Avrupa Birliği’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de koronovirüs kaptı. Barnier, “Gerekli tüm talimatları yerine getiriyorum” açıklamasında bulundu.

- Koronavirüs Amerikan Kongresi’ne de sıçradı. Florida eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilci Mario Diaz-Balart ile Utah eyaletinden Demokrat Temsilci Ben McAdams’in COVID-19 testleri pozitif çıktı.

VİRÜSÜN ÖNÜ ALINAMIYOR

- İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, her bir saatte yaklaşık 50 kişinin koronavirüse yakalandığını söyledi. İran’da son 24 saatte kaydedilen 1.046 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 18.407’e yükseldi. Vakalara göre, İran dünyada Çin ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada...

- Almanya’da vaka sayısı 13.632’yi buldu. Ülkedeki vaka sayısı da bir günde tam 1.305 kişi arttı ve toplam ölü sayısı 33’e yükseldi.

- ABD’nin Seattle kentinde 35 kişinin koronadan öldüğü bir bakım evinde hastalığı, hafif geçiren bir çalışanın bulaştırdığı ortaya çıktı.

- Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kiliselerde ayinlerin mart ayı sonuna kadar durması talimatı verdi. Bu da 300 milyonluk bir nüfusa tekabül ediyor.

‘VİRÜS YAPAY DEĞİL’

Yeni bir araştırmaya göre, COVID-19’un doğal kökenleri bulunuyor ve tamamen evrim yoluyla meydana geldi. Çalışmada, kendilerini ev sahibi hücrelere bağlayan bir tür ‘çengelli kanca’ olan COVID-19’un reseptör bağlanma alanının, insan hücrelerinin belirli bir moleküler özelliğini hedeflemek için evrimleştiğinin keşfedildiği bildirildi.

Araştırmacılar virüsün nasıl ölümcül bir hal aldığı konusunda da iki ihtimal öne sürüyor. İlki, virüsün yarasa gibi insan dışı bir varlıkta mevcut ölümcül haline evrimleşip daha sonra insanlara geçmiş olabileceği. İkincisi de, hayvandan insana geçtikten sonra ölümcül formuna evrilmiş olabileceği. Columbia, Edinburgh ve Sydney üniversitelerinin ortaklığında yapılan araştırmanın sonuçları, Nature Medicine adlı bilimsel dergide yayınlandı.

GENÇ YETİŞKİNLERİ DE HASTANELİK EDİYOR

Avrupa ve ABD’den gelen rakamlar, COVID-19’un genç yetişkinleri de vurduğunu ortaya koydu. Buna göre ABD’de hastanede tedavi görmesi gerekenlerin yüzde 40’ı 20 ile 54 yaş aralığında. Ancak ölüm oranı yaşlı kesimde yüksek seyrederken, genç yetişkinlerde ölüm oranının az olduğu görülüyor. Bloomberg’in bu haberi, internet üzerinden istatistik verileri sunan ‘Statista’ şirketine dayanıyor.

Buna göre, İtalya’da 28 bin vakanın dörtte birini 19-50 yaş grubundakiler oluşturuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verileri de ülkede 2.500 kadar koronavirüs vakası arasında 705’inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20’sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4’ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.