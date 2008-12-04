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500 euroyu kap alışveriş yap

500 euroyu kap alışveriş yap

Almanya küresel krizden etkilenen ekonomisini durgunluktan kurtarmak için herkesin cebine 500 euro koyarak alışverişe göndermeyi tartışıyor.

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Almanya'da Merkel hükümetinde koalisyonun ortağı olan Sosyal Demokrat Parti SPD, krizden kurtulmanın tek yolunun herkesin cebine 500 euro para koymak olduğu görüşünü ortaya attı. SPD Genel Başkan yardımcısı Andrea Nahles, alışveriş yapmak şartıyla yetişkin olan her Alman vatandaşının cebine 500 euro para konulmasını önerdi.

Ancak Nahles'in bu önerisine koalisyonun en büyük ortağı olan Hristiyan Birlik Partisi'nden destek gelmedi. Buna rağmen Almanya'da şu anda en çok konuşulan konu "İnsanların cebine 500 euro konulacak mı konulmayacak mı?"

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild de internet sayfasında bir tartışma platformu açarak, bu konuda okuyucularından görüş istedi.

Merkel teklife sıcak değil

Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, 500 euro teklifine pek sıcak yaklaşmadı. Merkel ekonomiyi durgunluktan kurtarmak için daha önce bir ekonomik paket açtıklarını söyledi. Almanya Çalışma Bakanı Olaf Scholz ise, 500 euro para vermek yerine emeklilerin maaşında 2009 yılında ciddi bir artış yapılması önerisinde bulundu.

Japon ekonomisi kalkınır

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Başka bir politikacı olan Rainer Wend de, "500 euro verilerek insanlar alışverişe gönderildiğinde bu en çok Japon elektronik sektörüne yarar. İnsanlar gidip Japon malı televizyon, müzik seti, cep telefonu alacak ve bu da sadece Japon ekonomisine yarayacak" dedi.

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