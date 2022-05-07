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500 bin TL’ye asistan arıyor

#Kate Middleton#İngiltere#Asistan
500 bin TL’ye asistan arıyor

İngiltere basını, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın Kensington Sarayı’nda çalışması için özel asistan aradığını yazdı.

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Mirror gazetesinin haberine göre, Cambridge Düşesi’nin tüm işlerinde aktif rol oynayacak olan asistana yıllık 27 bin 500 sterlin (500 bin TL) maaş verilecek. Profesyonel iş arama sitesi LinkedIn’de yayınlanan iş alanına 200’den fazla aday başvuruda bulundu.

İş tanımında belirtilen özelliklere göre, Middleton’ın özel asistanının haftalık 37.5 saat çalışması, düşesin toplantılarını düzenlemesi ve etkinlik takvimini programlaması isteniyor. Adayların, kraliyet protokolüne uygun davranması, organizasyonel yeteneklerinin gelişmiş olması ve baskı altında sakin kalabilmesi de istenen diğer özellikler arasında.

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#Kate Middleton#İngiltere#Asistan

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