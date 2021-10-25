500 asker ve 22 helikopterle dev operasyon

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KOLOMBİYA’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı “Otoniel” lakaplı Dairo Antonio Usuga, geçen cumartesi kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı. Usuga, ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi ‘Körfez Klanı’nın başındaki isimdi. Polisin yanı sıra 500 asker ve 22 helikopterle desteklenen operasyonun ardından 50 yaşındaki çete liderinin elleri kelepçeli fotoğrafları yayımlandı. Operasyon sırasında 1 polis memuru öldü.

‘EN SERT DARBE’

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque yayımladığı video mesajda, Otoniel’in yakalanmasını 1993’te Pablo Escobar’ın ölü ele geçirilmesinden bu yana “en önemli olay” diye niteledi. Operasyon için, “Bu yüzyılda ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığına vurulan en sert darbe” yorumunda bulunan Devlet Başkanı Duque, bunun “yalnızca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kralı Pablo Escobar’ın düşüşüyle ​​karşılaştırılabilir olduğunu” ifade etti. ABD, en korkulan mafya liderlerinden Otoniel’in yakalanmasına yardım edecek bilgiyi verenlere 5 milyon dolar, Kolombiya hükümeti ise 800 bin dolar ödül vaat ediyordu. ABD, dünyanın en büyük kokain sağlayıcısı Kolombiyalı çetelerin ana pazarı konumunda.

ORMANDA SAKLANMIŞ

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ABD ve İngiltere tarafından sağlanan istihbarat sayesinde ülkenin kuzeybatısında, Panama sınırı yakınlarındaki Necocli kasabasında gerçekleştirilen “Osiris” adlı operasyonda ele geçirilen Otoniel, helikopterle güvenli bir bölgeye nakledildi ve burada çekilen kelepçeli fotoğrafları servis edildi. Tutuklamanın ardından polis, Otoniel’in ormanlık arazideki evlerde saklandığı ve yeri belli olmasın diye telefon kullanmaktan kaçındığı bilgisini verdi. Buna göre suç lideri, iletişim kurabilmek için ‘kurye’lere güveniyordu. Yerel basına göre mafya liderinin yeri operasyondan iki hafta önce tespit edildi. Bu arada Otoniel’e karşı ABD’de devam eden hukuki süreçler de var, bu nedenle New York’ta mahkemeye çıkarılması ihtimali bulunuyor.

120 SUÇTAN YARGILANACAK

Yoksul bir aileden gelen Otoniel lakaplı Usuga, gençliğinde önce kardeşiyle birlikte Halk Kurtuluş Ordusu olarak bilinen ve şu anda dağılmış olan solcu gerilla gruba katıldı. Ardından sahadaki rakipleri olan sağcı başka bir paramiliter gruba dahil oldular ve nihayetinde kendi çetelerinin lideri haline geldiler. 2012 yılında, yılbaşı partisine düzenlenen baskında polis tarafından öldürülen kardeşi Juan de Dios’un yerine Körfez Klanı adlı suç örgütünün başına geçen Dairo Antonio Usuga’nın; onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi.

ŞEBEKENİN ADI KÖRFEZ KLANI

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Kolombiya kolluk kuvvetleri, Körfez Klanı’nı ülkenin en güçlü suç örgütü olarak nitelemiş, ABD ise “ağır silahlara sahip ve son derece şiddet dolu” bir örgüt olduğunu belirtmişti. Örgüt insan ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kaçak altın madenciliği de yapıyor ve haraç topluyor. Çoğu aşırı sağcı paramiliter gruplardan gelen 1800 civarında silahlı üyesi olduğu tahmin edilen örgütün bazı üyeleri geçmiş yıllarda Arjantin, Peru ve İspanya gibi ülkelerde tutuklanmıştı.