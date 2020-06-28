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Haber Giriş: 28.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

50 yıllık problemi çözdü

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50 yıllık problemi çözdü
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ABD’de bir doktora öğrencisi, 50 yıldır çözülemeyen bir matematik problemini, bir haftadan kısa sürede, boş zamanlarında çalışarak çözdü.

Conway Düğümü problemini çözdükten sonra Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) öğretim üyeliği görevine getirilen Piccirillo’nun çalışması, Annals of Mathematics adlı bir bilim dergisinde de yayımlandı. Problemi gündeme getiren John Horton Conway, geçen nisan ayında 82 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

 

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