50 yıldır bu İncil üzerine yemin ediyor

- Biden, Stephen Colbert’e verdiği röportajda 1893’ten beri ailede olan 12.7 cm kalınlığında üzerine Kelt haçı bulunan İncil’i de anlatmıştı.

- Biden, 1973 yılında ilk eşini kaybettiği trafik kazası sonrasında iki oğlunun iyileşmesini beklediği hastane odasında Senato için ilk yeminini ederken yine bu İncil’e el basmış. 2009 ile 2013 yıllarında Başkan Yardımcılığı için yemin ettiğinde de bu İncil varmış.

- 2015’te beyin kanserinden ölen oğlu Beau, 2007 yılında Delaware Başsavcısı olarak göreve başlarken de bu kitaba el basarak yemin etmiş. Ayrıca aileden bir kişi ne zaman devlet görevi için yemin etse bu İncil’e not düşülmüş.

- Princeton Üniversitesi’nden Seth A.Perry’ye göre ise başkanların yemin için seçtikleri İncil sembolik bir anlam taşıyor. Profesör Perry, “Bu kitap olmadan yemin seremonisini hayal etmek zor. Sahne dekorunun bir parçası” diyerek başkana verilen yetkinin bir parçası olarak da değerlendiriyor.