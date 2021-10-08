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50 yılın en kötüsü! 60 bin kişi ölebilir...

#Grip#Koronavirüs#COVID-19
50 yılın en kötüsü 60 bin kişi ölebilir...

Geçtiğimiz sene katı kısıtlamalar nedeniyle grip vakası görülmemesi hem aşıların etkinliği hem de toplum bağışıklığı konusunda endişelere neden oldu. Koronavirüs ve gribin aynı anda yayılacağı ilk kış için uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Bu sene 50 yıl sonra görülen en kötü grip salgını yaşanabilir...

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Koronavirüs kısıtlamalarının pek çok ülkede kalkması ve sosyal mesafenin artık geçtiğimiz seneye oranla daha az umursandığı bu kış grip ve Covid-19 hastalığına yol açan SARS-COV-2 virüsünün birlikte yayılacağı ilk kış olacak. Koronavirüs salgını ile mücadele henüz son bulmamışken gelebilecek yeni bir dalga ülkeleri alarma geçirdi.

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50 YILIN EN KÖTÜSÜ, 60 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

Grip salgını için harekete geçen pek çok ülke peş peşe uyarılar yayınlarken İngiltere, grip ölümlerinin 50 yılın en kötüsü olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, güçlü aşı alımı olmadan , 1968 Hong Kong Grip salgınından bu yana İngiltere'deki en kötü rakam olan 60.000'e kadar grip ölümü olabileceğini öngörüyor.

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GEÇEN SENE GRİP VAKASI GÖRÜLMEDİ, TOPLUMDA BAĞIŞIKLIK YOK

Geçtiğimiz sene koronavirüse karşı alınan katı önlemler ve kısıtlamalar nedeni ile grip vakalarında çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Konuya ilişkin konuşan, İngiltere Baş Tıbbi Görevli yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, “Geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle pek çok insan grip olmadı, bu nedenle topluluklarımızda her zamanki kadar doğal bağışıklık yok. Bu kış dolaşan grip göreceğiz; normalden daha yüksek olabilir ve bu da onu önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirir" dedi.

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ÖLÜM ORANI İKİ KATI DAHA FAZLA

Araştırmalar, aynı anda hem grip hep SARS-COV-2 virüslerine maruz kalanların ölüm riskinin, sadece Covid-19'a yakalanan bir kişiye kıyasla iki katı olduğunu gösteriyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı risk grubunda olan kişilere ücretsiz aşı sunacağını açıkladı.

Uzun Kovidden sonra şimdi de uzun grip

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Grip İngiltere'de her kış ortalama 11 bin kişinin ölümüne yol açıyor ve günde 1.000'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oluyor. Bu sayı, şu anda Covid-19'dan hastaneye kaldırılanlara kıyasla daha yüksek.

AŞILARIN ETKİNLİĞİ HAKKINDA ENDİŞELER VAR

Ancak geçen yıl grip olmaması bilim adamlarının virüsü örneklemesini ve baskın suşları tahmin etmesini zorlaştırdığından, bu yılki aşıların etkinliği konusunda da endişeler var.

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İngiltere'de aşının fiyatı yaklaşık 15 sterlin. Türkiye'de ise fiyatının 85 lira 12 kuruş olduğu açıklandı.

 

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#Grip#Koronavirüs#COVID-19