Trump: 'Putin beni hayal kırıklığına uğrattı, 50 günlük süreyi kısaltacağım'

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Trump ile İngiltere Başbakanı Starmer, pazartesi günü İskoçya'da "geniş kapsamlı görüşmeler" için bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum ve ticari ilişkilerin yer aldığı duyuruldu.

İki isim arasındaki görüşmenin, Trump'ın İskoçya'daki golf kulübü Turnberry'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Trump, ikili görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze hakkında çok konuşacağız" dedi.

Trump, Ukrayna'daki savaşa ilişkin, Putin'in "Kiev gibi bir şehre roket fırlattığını ve bir huzurevinde ya da benzeri bir yerde çok sayıda insanı öldürdüğünü" ifade ederek, "Bakmamız gerekecek. Ona (Putin'e) verdiğim 50 günlük süreyi daha aza indireceğim çünkü (vereceği) yanıtı zaten bildiğimi düşünüyorum" diye ekledi.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İskoçya'da bir araya gelen Trump, gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan Putin beni hayal kırıklığına uğrattı, hem de çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Andriy Yermak, Trump'ın açıklamasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Başkan Trump'a, kararlı duruşu ve net bir 'güçle barış' mesajı verdiği için teşekkürler. ABD, güçle liderlik ettiğinde, diğerleri iki kere düşünür" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ

Trump, 14 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunarak, "Ben çok mutsuzum. Rusya’ya karşı memnun değilim, bunu konuşacağız. Başka bir gün karar vereceğiz, çok mutsuzum kendisine karşı, 15 gün içinde anlaşmada bulunamazsak çok sert gümrük vergileri uygulayacağız. İkincil vergiler olacak" demişti.

Trump, 50 gün içinde anlaşma olmazsa ikincil gümrük vergileri uygulanacağını ve oranın yüzde 100’e çıkacağını söylemişti. İkincil vergiler kapsamında Rusya’nın ticaret ortaklarını hedef alacaklarını kaydeden Trump, ikincil vergilerin uygulanması için Kongre onayının gerekmediğini belirtmişti.

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Rutte de ABD’nin Ukrayna’ya yoğun silah desteğinde bulunacağını ifade etmişti.

Analistlere göre, Ukrayna savaşının ardından Rus doğal kaynaklarının en büyük alıcısı olan Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ticaret ortakları vergi tehdidi nedeniyle Rusya ile ticareti keserse, ülkenin Ukrayna işgali için ayıracağı maddi kaynakları büyük bir darbe alacak.

"GAZZE'DE ARTIK ÇİTLER OLMAYACAK"

Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, şöyle konuştu:



"Çok iyi işler çıkardık ve Başbakan'dan da büyük destek gördük. Ne zmana desteğe ihtiyacımız olsa destek oldunuz, teşekkür ederim. Gazze Şeridi'nde ihtiyaçları karşılamak için gerekeni yapacağız. Gıda sığınakları kuracağız, fonlar oluşturacağız. Milyonlarca dolar sahibiyiz, bu büyük bir miktar. Diğer uluslar da bize katılacak. Gıda merkezleri kuracağız insanların geleceği yerlere. Sınırlar ve çitlker olmayacak. Yemeği, gıdayı metrelerce uzaktan görebilecekler. Orada çitler oluyordu. Artık çitler olmayacak İnsanların gıdaları alma konusunda herhangi bir engelle karşılaşmayacağından emin olacağız. Siz de gördünüz oraya çitler kurmuşlar. Daha önce havadan gıda bırakmıştık ve insanlar bunlara koşmuştu. Oraya gideceğiz ve gıda dağıtacağız. (İngiltere de) Onlar da orada bizimle olacak"

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"SİVİL NÜKLEERİ GELECEĞİN PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

İngiltere Başbakanı Starmer, nükleer enerjiye yönelik yatırımlara ilişkin "Sivil nükleeri geleceğin büyük bir parçası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump ise, "Nükleer enerji konusunda yeni gelişmeler var. Rolls Royce'un nükleer tesisi olacak. Bunlar küçük tesisler olacak. Küçük olsalar da güçlü ve güvenli olacaklar. Birden fazla tesisi birbirine bağlayacaklar. Ülke olarak çok iyi ilerliyoruz. (Starmer) Çok güçlü ve saygın bir insan. Teşekkür ediyorum. Normalde desteğiniz olmasa yapabileceğimiz şeyleri yapamazdık. Anlaşmamız çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

MOSKOVA BORSASI TRUMP'IN AÇIKLAMASIYLA DÜŞÜŞE GEÇTİ

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Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağını açıklamasının ardından düşüşe geçti. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan MOEX, Trump’ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1087 puanın altına geriledi. Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.

RUSYA'DAN 'SAVAŞA DEVAM' YANITI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın Putin'i doğrudan hedef alan sözler söylediğine dikkat çekerek, söz konusu ifadelerin savaşın devam edeceğine işaret ettiğini bildirmişti.

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ABD, NATO ve Brüksel’de Ukrayna’ya ilave silah sevkiyatına yönelik alınan kararları eleştiren Peskov, "Bu alınan kararların, Ukrayna tarafından barış işareti yerine "savaşın devam edilmesine yönelik bir sinyal" olarak algılandığından şüphe yoktur" açıklamasını yapmıştı.