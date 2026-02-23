50 füze 300 dron… Rusya Ukrayna’nın yine enerjisini vurdu

Haberin Devamı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022 tarihinde “Ukrayna’nın askerden ve Nazizm’den arındırılması amacıyla özel bir askeri operasyon” ilan etmesiyle başlayan savaşın dördüncü yıl dönümüne iki gün kala, Rus ordusu Ukrayna’nın can damarı niteliğindeki enerji altyapısını bir kez daha hedef aldı. AFP’ye göre önceki gün yerel saatle sabah 04.00 sularında başlayan saldırıda, başkent Kiev ve çevresindeki kentler, Odessa Limanı ve Ukrayna’nın orta kesimi vuruldu.

EN AZ 12 EV HASAR GÖRDÜ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik ve hipersonik olmak üzere farklı tipte 50 füze kullandığını kaydederek, 297 İHA’nın da saldırıda yer aldığı belirtildi. Ukrayna Ulusal Polisi, bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında dört çocuğun da bulunduğu yaklaşık 12 kişinin ise yaralandığını aktardı. Odessa Valisi Oleh Kiper’e göre yangınlara neden olan saldırıda, beş ilçede en az 12 ev hasar gördü. Rus tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

ZELENSKİ MÜZAKERELERİ HATIRLATTI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski saldırıya tepki gösterdi. Zelenski, X paylaşımında Rusya’nın sadece enerji tesislerini değil, demiryolu ve su altyapısını da hedef aldığını kaydederek bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında üçlü müzakerelerin sürdüğünü anımsatan Zelenski, “Moskova, diplomasiye harcadığından daha fazla imkânı hava saldırılarına ayırıyor” dedi.

FICO’DAN ELEKTRİK TEHDİDİ

Öte yandan saldırı, Ukrayna’ya elektrik sağlayan başlıca Avrupa ülkelerinden Slovakya’nın “desteği keseriz” uyarısının ardından geldi. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Zelenski’yi “23 Şubat’a kadar (bugün) Slovakya’ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması durumunda Ukrayna’ya acil durum elektrik tedarikini durdurmakla” tehdit etmişti. Fico, Zelenski’ye yönelik, “Savaşı desteklemediğimiz için Slovakya’ya karşı kötü niyetli davranıyor” ifadelerini kullanmıştı. Macaristan da Ukrayna için planlanan 90 milyar Euro’luk acil kredi paketini bloke edeceğini açıklamıştı. Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak’ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı. Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna’yı “petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla” suçlamıştı.

PESKOV’DAN NÜKLEER TEHDİT: FÜZELERİN YÖNÜ ESTONYA’YA DÖNER

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonu Rossiya’ya verdiği röportajda Estonya topraklarına NATO kapsamında nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline karşı sert bir mesaj verdi. Rusya’nın kendi güvenliğini sağlamak için her türlü adımı atacağını belirten Peskov, “Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya yönetimi bu durumu açıkça anlamalıdır” diye konuştu. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO’nun savunma planları çerçevesinde “gerekli görülmesi halinde” Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını açıklamıştı.

Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik neredeyse bir rutin haline gelen ve özellikle kış aylarında yoğunlaşan Rus saldırıları, milyonlarca Ukraynalıyı ısınma ve elektrikten mahrum bırakıyor.