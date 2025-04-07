50 eyalette Trump protestosu

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ABD’nin 50 eyaletinin tamamı ve Avrupa’da Paris, Londra, Berlin, Lizbon gibi başkentler hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin icraatlerine yönelik büyük çaplı protesto gösterilerine sahne oldu. “Ellerinizi çekin” adıyla cumartesi günü düzenlenen gösteriler ABD’nin başkenti Washington’ın yanı sıra New York, Los Angeles gibi büyük kentler dahil olmak üzere 50 eyaletteki 1200 farklı noktada gerçekleşti. Ukrayna savaşı ve ek gümrük vergileri sonrası ABD ile gergin bir dönemden geçen Avrupa’daki gösterilere de büyük çoğunluğu Avrupa’da yaşayan ABD vatandaşları olmak üzere çok sayıda protestocu katıldı.

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‘KÖTÜ YÖNETİM DEĞİL KÜSTAHLIK’

“Ellerinizi çekin” hareketinin internet sitesinde, Trump yönetiminin şu ana kadar sergilediği performans “kötü yönetimden” ziyade gücün bir grup tarafından “küstahça ele geçirilmesi” olarak tanımlanırken, protestoların bunu durdurmak için “ülke çapında bir seferberlik” olduğu belirtildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, sosyal güvenlik yardımlarına yönelik kesinti müdahaleleri, devlet dairelerindeki işten çıkarmalar, göçmen karşıtı politikalar ve LGBT haklarına karşı faaliyetler protestocuların hedefindeki temel konular arasındaydı.

Trump yönetiminin politikalarına karşı protestoların temel sloganı “demokrasiden elini çek” oldu.

MUSK DA HEDEFTE

Trump’ın kıdemli danışmanı ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk da ABD Başkanı kadar protestoların merkezindeydi. Protestocular özellikle Musk’ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı’nın (DOGE) uygulamalarına tepki gösterdi. Birçok gösteride Trump ve Musk’ın NAZİ lideri Adolf Hitler’e benzeten görsellerin yer aldığı pankartlar ile “demokrasiden elinizi çekin”, “ABD’nin krala ihtiyacı yok”, “Trump’ı azledin” yazılı dövizler taşındığı göze çarptı. Bazı yerlerde göstericiler İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da protesto etti.

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Washington Monument parkındaki bir gösteride Filistin’e destek verdiği için sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasını isteyen dövizlerin bulunması da dikkat çekti.