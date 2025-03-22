5 yıldır gizlice uçuyormuş... Trump'ın açıkladığı F-47 merak konusu oldu: Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olabilir!

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F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump dün dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47’nin üretimine başlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, ülkesinin 6. nesil savaş uçaklarına geçiş planını duyurdu.

GENERALLER BU İSMİ SEÇTİ

Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti." dedi.



Uçağı Boeing firmasının üreteceğini söyleyen Trump, "F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak." diye konuştu.

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İSTEDİĞİMİZ KADAR DRON UÇURUYOR

F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını belirten Trump, "Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor." ifadelerini kullandı.



Pentagon, uçağın mevcut filonun çok ötesinde gizlilik ve nüfuz etme yeteneklerine sahip olacağını ve Çin ile olası bir çatışmada elzem olacağını belirtiyor.

Ne Trump ne de Pentagon uçaktan kaç adet üretileceği ya da maliyetinin ne olacağı konusunda net bir bilgi vermedi ancak Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General David Allvin F-22'lerden daha fazla F-47 üretileceğini açıkladı. ABD'nin elinde şu anda yaklaşık 180 adet F-22 savaş uçağı bulunuyor ve her birinin fiyatı 143 milyon dolar.

MALİYETİ VE GEREKİLİĞİ SORGULANIYOR

AP haber ajansında yer alan bilgilere göre, programın maliyeti ve gerekliliği ABD'de tartışmalara neden oldu. Pentagon halen en gelişmiş jeti olan ve vergi mükelleflerine 1.7 trilyon dolardan fazlaya mal olması beklenen F-35'i üretmekte zorlanıyor, buna ek olarak Pentagon'un 2026-2027 yılına kadar hizmete girmesi beklenen hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider da gelişmiş malzemeler, yapay zeka ve gizlilik konularında F-47 ile aynı teknolojilere sahip.



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ABD'li New York Times gazetesine göre, F-47 eğer Trump'ın vaatlerini yerine getirirse, dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olabilir. Rusya ve Çin kendi altıncı nesil savaş uçakları üzerinde çalışırken, Avrupa ülkeleri de dikkatlerini bu uçaklara çevirmiş durumda.