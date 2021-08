5 yılda servet kazandı

ABD’li aktris Reese Witherspoon’un Hulu, Apple ve HBO gibi dijital platformlar için içerik üreten medya şirketi “Hello Sunshine”, eski Disney yöneticileri Kevin Mayer ile Tom Staggs tarafından yönetilen ve adı henüz açıklanmayan yeni bir medya şirketine satıldı. Witherspoon’un film şirketini 900 milyon dolara (7.5 milyar TL) satarak, servetine servet kattığı belirtiliyor.

‘DEVAM ETMEYE KARARLIYIM’

Satışın ardından, üst yönetim ekibi Hello Sunshine’ın günlük operasyonlarını yürütmeye devam edecek. Witherspoon ve Hello Sunshine CEO’su Sarah Harden, yeni şirketin yönetim kuruluna katılacak ve yeni işte önemli hissedarları elinde tutacak. Hello Sunshine ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Witherspoon, “Bu şirketi kadınların medyadaki görünürlüğünün değişmesi için kurdum. Hikâyelerini kendi seçtikleri yolda anlatmak isteyen film yapımcıları, senaristler ve arka plandaki herkes için fırsat yaratmaya devam etmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

‘APTAL SARIŞINDI’

İngiliz DailyMail gazetesi yazarlarından Alison Boshoff konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Boshoff, Reese Witherspoon için “Hollywood’da aptal sarışın rolleriyle tanınıyordu ancak üstün zekâsı ve çalışma etiği, Hillary Clinton’a bile kendini ‘miskin’ gibi hissettirir” diye yazdı.

