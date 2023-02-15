Binlerce kilometre öteden geldi... Almanya'dan duygulandıran yardım

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda.

Bir yandan yeni mucizeler için sahada olan yabancı ekipler Türk meslektaşları ile arama kurtarma çalışmalarına devam ederken Türkiye'ye yardımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Pek çok ülke ve STK'nın yardımları Türkiye'ye ulaşmış durumda. Almanya'nın başkenti Berlin’de yaşayan 5 yaşındaki Miraç İsmail Sancak da deprem mağduru çocukları unutmadı.

Depremin hemen ardından başlatılan bağış seferberliğinden annesi ve babası aracılığıyla haberdar olan Miraç, annesinden bir istekte bulundu.

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Bebekliğinden beri en sevdiği ve hiç yanından ayırmadığı oyuncağını depremzede bir çocuğa bağışlamak istedi ve annesinden mektup yazarak fotoğrafını da yardım kolisine eklemesini istedi. Mektupta şu ifadeler yer aldı;

'Ben Miraç, sana en sevdiğim hayvanımı gönderiyorum. Almanya’da, Berlin’de yaşıyorum. Büyüdüğün zaman beni bul. Hediyemi ve fotoğrafımı hep sakla. Ben seni bulamam. Büyüdükten sonra arkadaş olalım.'

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‘UMARIM BİR ÇOCUĞA ULAŞIR’

Anne Nezaket Sancak, deprem bölgesinde ailesi ve yakınları bulunmadığını ancak yaşanan dramın kendilerini derinden etkilediğini söyledi.

Sancak, 'Biz depremin ilk gününden itibaren aile olarak bağışlarda bulunduk. Bizleri gören Miraç da en sevdiği oyuncağını vermek istedi. Bir de bana mektup yazdırdı. Henüz okuma yazma bilmediği için onun söylediklerini ben yazdım. Umarım bir çocuğa ulaşır, bir nebze de olsa oyuncağı alacak o yavrumuz mutlu olur' dedi.