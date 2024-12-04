5 saatlik sıkıyönetimde Güney Kore karıştı

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Ülkede protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı. Muhalefet partileri halkı sokağa çağırırken, parlamento binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Ülke parlamentosunda muhalefet partileri tarafından yapılan oylama ile sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verildi. Devlet Başkanı, 5 saat sonra geri adım atmak zorunda kaldı ve dün geceyarısı sıkıyönetim kararını kaldıracağını duyurarak ordunun geri çekildiğini söyledi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Sıkıyönetim kararını duyuran Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefet partilerini ülkeyi krize sokmak için meclisi rehin almakla suçlayarak, “Özgür Kore Cumhuriyeti’ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum” demişti. Yoon, konuşmasında ana muhalefetteki Demokrat Parti’nin bu hafta bazı üst düzey savcıları görevden almak için verdiği önergeye ve hükümetin bütçe teklifini reddetmesine değindi.

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SIKIYÖNETİMİ OYLADILAR

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon’un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor. Bu arada Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği, “Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır” açıklamasında bulundu.

DUVARDAN TIRMANIP MECLİSE GİRDİ

Güney Kore’de ana muhalefet partisi Demokrat Parti lideri Lee Jae-myung, internet üzerinden yaptığı canlı yayında halkı direnişe çağırarak, “Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi geri dönüşü olmayacak şekilde çökecek. Yurttaşlarım, lütfen Ulusal Meclise gelin” dedi. Lee Jae-myung, sıkıyönetim ilanının ‘anayasaya aykırı’ olduğunu belirtti. Sosyal medyada dolaşan videolarda Lee Jae-myung’un meclis bahçesinin duvarından tırmanarak parlamento binasına girdiği görüldü.

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