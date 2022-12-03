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5 milyon dolarlık peynirli makarna davası: 'Hazırlama süresi yanıltıcı'

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#Peynirli Makarna#Dava#Abd
5 milyon dolarlık peynirli makarna davası: Hazırlama süresi yanıltıcı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 16:10

A﻿BD'nin Florida eyaletinde bir kişi, mikro dalgada yapılan peynirli makarnanın pakette belirtilen hazırlama süresine, paketi açma süresinin dahil edilmediği gerekçesiyle üretici şirket Kraft'a beş milyon dolarlık dava açtı.

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Kraft Heinz Foods tarafından üretilen 'Velveeta Shells and Cheese' adlı ürünün paketinde peynirli makarnanın 3,5 dakikada hazırlanabileceği ibaresi yer alıyor.

Fakat Amanda Raminez adlı kadın geçen ay mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde bu süreye, su ekleyip karıştırmadan önce kutunun kapağını ve peynir sosu poşetini açma süresinin dahil olmadığını, bu yüzden peynirli makarnaya olması gerekenden daha fazla para ödediğini iddia etti.

Raminez'in avukatları da şirketin tüketicileri "yanıltıcı" reklamlarına son vermesi gerektiğini savundu.

Kraft Heinz'in sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada davayı "anlamsız" diye niteledi ve şirketin iddialara karşı kendisini "güçlü bir şekilde" savunacağını söyledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER DAVALAR OLMUŞTU

ABD'de daha önce de tüketicilerin benzer şekilde "yanıltıldığı" iddiasıyla davalar açılmıştı.

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Mayıs'ta New Yorklu bir kişi, reklamlarında burgerleri gerçek boyutlarından yüzde 15 daha büyük gösterdiğini söyleyerek McDonalds'ı dava etmişti.

Mart'ta da Florida'da McDonald's'ın rakibi Burger King'e benzer bir dava açılmıştı.

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#Peynirli Makarna#Dava#Abd

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