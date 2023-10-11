5 kişiye mezar olmuştu...Titan'ın enkazı çıkarıldı

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Titanik’in Atlantik Okyanusu’ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan Titan adlı su altı aracı, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü kaybolmuş ve daha sonra yüksek basınçla içeri doğru patladığı, içindeki 5 kişinin ise hayatını kaybettiği tespit edilmişti. ABD Sahil Güvenliği, dün açıklama yaparak Titan’ın kalan enkazının okyanustan çıkartıldığını duyurdu.
Sahil Güvenlik açıklamasında “Sahil Güvenlik Deniz Araştırma Kurulu, bu trajediyle ilgili kamuya açık bir duruşma öncesinde kanıt analizine ve tanık ifadelerini almaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.