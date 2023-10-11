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5 kişiye mezar olmuştu...Titan'ın enkazı çıkarıldı

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#Titan#Denizaltı#Enkaz
5 kişiye mezar olmuştu...Titanın enkazı çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 11:19

18 Haziran’da kaybolan, yüksek basınç sebebiyle içeri doğru patlayan ve 5 kişiye mezar olan Titan adlı su altı aracının kalan enkazını okyanus tabanından çıkarıldı

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Titanik’in Atlantik Okyanusu’ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan Titan adlı su altı aracı, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü kaybolmuş ve daha sonra yüksek basınçla içeri doğru patladığı, içindeki 5 kişinin ise hayatını kaybettiği tespit edilmişti. ABD Sahil Güvenliği, dün açıklama yaparak Titan’ın kalan enkazının okyanustan çıkartıldığını duyurdu.

5 kişiye mezar olmuştu...Titanın enkazı çıkarıldı

Sahil Güvenliğe bağlı mühendislerin 4 Ekim'de Kuzey Atlantik Okyanusu deniz tabanında kalan Titan su altı aracının enkazını ve kanıtlarını çıkardığı, ismi açıklanmayan bir ABD limanına naklettiği belirtildi. Titan’ın kalan enkazının analiz edilerek kazanın sebebinin araştırılacağı ve çıkartılan insan kalıntılarının ise adli tıp uzmanları tarafından inceleneceği ayrıca ifade edildi.
5 kişiye mezar olmuştu...Titanın enkazı çıkarıldı


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Sahil Güvenlik açıklamasında “Sahil Güvenlik Deniz Araştırma Kurulu, bu trajediyle ilgili kamuya açık bir duruşma öncesinde kanıt analizine ve tanık ifadelerini almaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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#Titan#Denizaltı#Enkaz

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