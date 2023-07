5 kişiye mezar olan Titan'dan korkutan görüntüler! Birden dönmeye başladı: 'Başaramayacağız'

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: BBC Take Me to Titanic / YouTube

Titanik enkazına dalış gerçekleştirirken meydana gelen patlama nedeni ile 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısının daha önce bir belgesel çekimi için yapılan dalışta da arızalandığı ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin görüntüleri bugün ABD'nin en çok konuşulan konularından biri oldu.