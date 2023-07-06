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5 kişiye mezar olan Titan'dan korkutan görüntüler! Birden dönmeye başladı: 'Başaramayacağız'

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#Titan#Titanic#Bbc
5 kişiye mezar olan Titandan korkutan görüntüler Birden dönmeye başladı: Başaramayacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 15:27

Titanik enkazına dalış gerçekleştirirken meydana gelen patlama nedeni ile 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısının daha önce bir belgesel çekimi için yapılan dalışta da arızalandığı ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin görüntüleri bugün ABD'nin en çok konuşulan konularından biri oldu.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, Titanik'in enkazını görmek isteyen turistleri taşıyan ancak Atlas Okyanusu'na dalış yaptığı sırada gerçekleşen ani bir patlama nedeniyle 5 kişiye mezar olan Titan'ın bir önceki dalışının görüntülerini yayınladı.

5 kişiye mezar olan Titandan korkutan görüntüler Birden dönmeye başladı: Başaramayacağız

Bugün ABD medyasında kendine geniş yer bulan 'Take me to Titanic' isimli BBC belgeseli aslında 2022 yılında yayınlandı ancak Titan faciası sonrası yeniden gündeme geldi.

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PİLOT KONTROLÜ KAYBETTİ, SAATLERCE OKYANUSUN ALTINDA BEKLEDİLER

Dikkat çeken görüntülerde, Titan deniz aracının eski bir pilotunun dalış sırasında kontrolü kaybettiği ve korkan yolcular saatlerce okyanusun altında beklerken denizaltının daireler çizmeye başladığını görülüyor.

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Titan'ın içindeki görüntüler çekildiğinde denizaltı, deniz seviyesinin 12.500 fit altında ve Titanic'in enkazına 300 metre uzaklıktaydı.

5 kişiye mezar olan Titandan korkutan görüntüler Birden dönmeye başladı: Başaramayacağız

DENİZ ALTINDA DAİRELER ÇİZMEYE BAŞLADI: 'BİR SORUNUMUZ VAR'

Belgeselde eski dalışın pilotu Scott Griffith'in "Bir sorunumuz var, İticilerde bir sorun var, çalışmıyorlar" dediği duyuluyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan iddiaya göre, Titan'ın itici motorlarından biri yanlış monte edilmişti. Motorların biri denizaltıyı bir yöne iterken diğer motor onu başka bir yöne itiyordu. Bu da Titan'ın deniz altında daireler çizmesine neden oluyordu.

5 kişiye mezar olan Titandan korkutan görüntüler Birden dönmeye başladı: Başaramayacağız

SAATLERCE BEKLEDİLER: "BAŞARAMAYACAĞIZ"

OceanGate'in CEO'su Stockton Rush'ın denizaltıdaki sorunu çözmek için çalışırken dehşete kapılmış mürettebat üyeleri saatlerce bekledi.

Belgeseldeki görüntülerde başını ellerinin arasına almış bir şekilde beklediği görülen yolcu Reneta Rojas BBC'ye yaptığı açıklamada, "Titanik'ten tam anlamıyla 300 metre uzaklıktaydık ancak daireler çizerek oraya gitmemiz mümkün değildi. Ne düşündüğümü biliyorsunuz, 'başaramayacağız' dedim" ifadelerini kullandı.

Belgeselin kameramanı Jaden Pan ise "Klostrofobik biri değilim ama o anda çıldıracak gibiydim" dedi.

5 kişiye mezar olan Titandan korkutan görüntüler Birden dönmeye başladı: Başaramayacağız

RUSH ENDİŞELERİ REDDETTİ: HER DENİZALTIDA OLUR

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BBC belgesel ekibi sonunda sudan çıktığında OceanGate'in CEO'su Stockton Rush ekibin endişelerini reddederek her denizaltıda böyle sorunların olabileceğini öne sürdü.

Titan faciası okyanusun dibine turisttik gezi düzenleyen OceanGate firması büyük güvenlik endişelerini görmezden geldikleri iddiası ile eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

5 kişiye mezar olan Titandan korkutan görüntüler Birden dönmeye başladı: Başaramayacağız
TİTAN'DA KİMLER HAYATINI KAYBETTİ

Şehzade ve Süleyman Dawood: Pakistan kökenli İngiliz Shahzada ve Suleman Dawood, gemide yer alan bir baba ve çocuğu. 58 yaşındaki milyarder iş adamı Shahzada keşiflere katılmayı severken oğlu Suleman da bir üniversitede okuyordu.

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Fransız kaşif ve araştırmacı Paul-Henry Nargeolet: 1987’de Titanik’e ilk dalan kişi olan 73 yaşındaki “Bay Titanik” lakaplı Nargeolet, 1993’te de gemiden yüzeye ilk nesne çıkaran kişi unvanını almış, 800 farklı objeyi karaya çıkarmıştı.

Kaşif Hamish Harding: Bir pilot alan Harding daha önce dünyanın etrafında bir tur atmıştı. Bu turda ona eşlik eden emekli NASA astronotu Terry Virts, “O gerçek bir kaşif. Uzaya çıkmak da deniz altına inmek de ilgi alanında” demişti. Harding’in üç de Guiness Dünya Rekoru bulunuyor.

Ocengate CEO’su Stockton Rush: Şirketin yöneticisi olan Rush, denizaltının teknolojilerine en hakim kişi. Bu yolculukta denizaltına o kaptanlık yapıyor.

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