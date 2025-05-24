×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

5 kişiden 1’i kalp krizi riski taşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Kalp Krizi#Diyabet Araştırma Merkezi
5 kişiden 1’i kalp krizi riski taşıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

Almanya’da yapılan araştırmaya göre, orta yaş grubundaki yetişkinlerin 5’te 1’i, on yıl içinde kalp krizi geçirme riski taşıyor. Uzmanlar, özellikle birçok kişinin bu riski hafife aldığını ve önlem almakta geç kaldığını vurguluyor.

Haberin Devamı

Almanya’nın en önemli sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, Potsdam Üniversitesi, Diyabet Araştırma Merkezi, Kalp-Damar Araştırmaları Merkezi ve Beslenme Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ortak çalışmaya göre, orta yaşlı yetişkinlerin beşte birinin, önümüzdeki on yıl içinde kalp krizi veya felç geçirme riski bulunuyor. Araştırma kapsamında 35-69 yaş arası 3 bin 271 kişinin verileri incelendi. Kalp krizi veya felç geçmişi olmayan bu kişilerde, bir risk skoru kullanılarak önümüzdeki on yıl içindeki hastalık riski hesaplandı. Bu skor, yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve mevcut hastalıklar gibi kriterlere dayanıyor.

RİSK TAŞIYAN FARKINDA DEĞİL

Buna göre katılımcıların yüzde 73.5’i düşük risk grubunda yer alırken, yüzde 6’sı riskli, yüzde 12.8’i ise yüksek risk grubunda. Buna rağmen, katılımcıların yüzde 84’ü kendisini “hiç risk yok” ya da “düşük risk” grubunda görüyor. Yüksek risk taşıyanların yarısından fazlası, kendilerini neredeyse “risksiz” olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre, kalp-damar hastalıklarını önlemenin ilk adımı kişinin kendi riskini bilmesi.

Gözden KaçmasınUzmanlardan denetim çağrısı: Ucuz kasklar korumuyorUzmanlardan denetim çağrısı: Ucuz kasklar korumuyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Kalp Krizi#Diyabet Araştırma Merkezi

BAKMADAN GEÇME!