5 kişiden 1’i kalp krizi riski taşıyor

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Almanya’nın en önemli sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, Potsdam Üniversitesi, Diyabet Araştırma Merkezi, Kalp-Damar Araştırmaları Merkezi ve Beslenme Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ortak çalışmaya göre, orta yaşlı yetişkinlerin beşte birinin, önümüzdeki on yıl içinde kalp krizi veya felç geçirme riski bulunuyor. Araştırma kapsamında 35-69 yaş arası 3 bin 271 kişinin verileri incelendi. Kalp krizi veya felç geçmişi olmayan bu kişilerde, bir risk skoru kullanılarak önümüzdeki on yıl içindeki hastalık riski hesaplandı. Bu skor, yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve mevcut hastalıklar gibi kriterlere dayanıyor.

RİSK TAŞIYAN FARKINDA DEĞİL

Buna göre katılımcıların yüzde 73.5’i düşük risk grubunda yer alırken, yüzde 6’sı riskli, yüzde 12.8’i ise yüksek risk grubunda. Buna rağmen, katılımcıların yüzde 84’ü kendisini “hiç risk yok” ya da “düşük risk” grubunda görüyor. Yüksek risk taşıyanların yarısından fazlası, kendilerini neredeyse “risksiz” olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre, kalp-damar hastalıklarını önlemenin ilk adımı kişinin kendi riskini bilmesi.