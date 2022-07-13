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Burnunu yaptırmak için 5 günlük bebeğini sattı!

#RUSYA#Bebek#Burun Ameliyatı
Burnunu yaptırmak için 5 günlük bebeğini sattı

Rusya'da 33 yaşındaki bir kadın burun ameliyatı olmak için 5 günlük bebeğini sattı. Anne ve bebeği alan çift 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, vicdansız anne daha rahat nefes alabilmek için burun ameliyatı olmak istediğini ileri sürdü.

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Rusya'nın güneyinde yer alan Dağıstan bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 33 yaşındaki bir kadın yeni doğan 5 günlük bebeğini satmaktan suçlu bulunarak tutuklandı.

BEBEĞİNİ 2 BİN 900 STERLİNE SATTI

25 Nisan'da doğum yapan kadın bebeğinin dünyaya gelmesinden sadece 5 gün sonra onu satın alması için bir çift ayarladı.

Bebeğine yaklaşık 2 bin 900 sterlin fiyat biçen anne hastanede bu paranın yüzde 10'unu depozito alarak bebeğini çocukları olmayan çifte teslim etti, anne daha sonra 30 Nisan tarihinde notere giderek annelik haklarından feragat etti ve paranın kalanını da aldı.

Burnunu yaptırmak için 5 günlük bebeğini sattı


İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

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Ancak satılan bebeğin sağlık durumu iyi değildi ve hastanede tedavi görmesi gerekiyordu. Bebeği satın alan çift hastaneye gittiğinde yetkililer onlardan doğum belgesini istedi.

Çift tekrardan anneye gidip doğum belgesini istediğinde kadın onlardan 100.000 ruble (yaklaşık 1440 Sterlin) daha istedi. Çift istenen parayı ödeyemeden polis tarafından yakalandı ve 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

BEBEĞİNİ BURUN AMELİYATI İÇİN SATMIŞ

Bebeğini satan anne daha rahat nefes alabilmek için burun ameliyatı olmak istediğini ileri sürdü.

Bebeği satın alan kadın yaptığı açıklamada, "Biyolojik annesi bebeğe bakacak durumu olmadığı için onu hastanede bırakmak istedi ben de onu aldım. Bana bir işi, yaşayacak yeri olmadığını ve burun ameliyatı olmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Bebeğini satmak isteyen kadınla bir komşuları aracılığı tanıştığını söyleyen kadın, "Çocuğunu öylece bırakmak istemedi, onu bir aileye vermek istedi" dedi.

CEZA DAVASI AÇILDI

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 127.1 maddesinin 2. bölümünün 'h' paragrafı uyarınca suç işlediği belirlenen kadın için ceza davası açıldı. 

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