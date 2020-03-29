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Dünya
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

5 dakikada sonuç veren test kiti

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5 dakikada sonuç veren test kiti
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Medikal cihazlar üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada “Abbott ID NOW COVID-19” olarak adlandırılan kitin, 5 dakika içerisinde koronavirüs test sonucunu verdiği belirtildi.

Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekildi. Açıklamada test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil kullanım izni aldığı ve gelecek haftadan itibaren günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.

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