5 dakikada sonuç veren test kiti

Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekildi. Açıklamada test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil kullanım izni aldığı ve gelecek haftadan itibaren günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.