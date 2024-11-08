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5 dakika egzersizle kalp sağlığınızı koruyun

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#Egzersiz#Araştırma#Kalp Sağlığı
5 dakika egzersizle kalp sağlığınızı koruyun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 12:56

University College London (UCL) ve Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, günde yalnızca 5 dakika yapılan egzersizin faydalarına ilişkin bir çalışma yaptı. Yaklaşık 15 bin kişiye 24 saat boyunca aktivite izleyicileri takılan çalışma sonucunda, kalp hastalığı riskinin 5 dakikalık egzersizle yaklaşık yüzde 10 azalttığını gösterdi.

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Yeni bir araştırma, günde yalnızca 5 dakika yapılan egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını gösterdi.

University College London (UCL) ve Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, günlük hareketin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırdı. Çalışmada yaklaşık 15 bin kişiye 24 saat boyunca aktivite izleyicileri takıldı ve sadece beş dakikalık ekstra egzersizin kan basıncında iyileşmelere yol açtığı görüldü.

UCL'den Dr. Jo Blodgett, “Egzersizin, yürüyüş gibi daha az yorucu hareketler yerine, kan basıncını düşürmede en etkili yol olduğunu gösterdik” dedi.

Çalışmanın ortak kıdemli yazarı Prof. Emmanuel Stamatakis ise “Günde beş dakika ekstra egzersiz yapmanın, yüksek tansiyonun yönetimi için güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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#Egzersiz#Araştırma#Kalp Sağlığı

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