×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

5 dağcı en yüksek 7'inci zirveden düşerek öldü

Güncelleme Tarihi:

#Nepal#Rus#Dağcı
5 dağcı en yüksek 7inci zirveden düşerek öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 11:37

Nepal’deki dünyanın en yüksek 7’inci dağı Dhaulagiri’ye tırmanan 5 Rus dağcı düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Nepal'de Pazar gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen 5 Rus dağcının cansız bedenleri bulundu.

Dünya’nın 8 bin 167 metre yüksekliği ile en yüksek yedinci dağı olan Dhaulagiri’ye tırmanan 5 dağcının kayıp düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Dağcıların cansız bedenleri arama operasyonunda kurtarma helikopteri tarafından tespit edildi.

Tırmanış turları düzenleyen Katmandu merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığı, diğer dağcıların zirveye ulaşmadan geri döndüğü ancak dağcılar ve ekip arasındaki telsiz bağlantısının bir süre sonra koptuğu ifade edildi.

Cesetlerin dağdan ne zaman ve nasıl alınacağı henüz netlik kazanmazken, operasyon için kapsamlı bir plan hazırlanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nepal#Rus#Dağcı

BAKMADAN GEÇME!