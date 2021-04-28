5 bin kişilik deneyin sonucu açıklandı: Kimseye virüs bulaşmadı

Geçtiğimiz ay Barselona'daki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izlemiş, görüntüler kısa sürede gündeme oturmuştu.

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan yapılan konser için merakla beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta gerçekleştirilen konser sonrası katılanlara koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadı.

Araştırma ekibi adına açıklamalarda bulunan Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre şu ifadeleri kullandı;

'Konser sırasında katılan kişilere Kovid-19 bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu zaten araştırmamızın ana hedefiydi.'

Organizasyon kapsamında konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında Kovid-19 hızlı tanı testi yapılmış, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 avroya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar ise konsere alınmamıştı.

Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıklamıştı.

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