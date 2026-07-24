5 bin 700’ü aşkın ölü var... Aşırı sıcaklar Fransa’yı çarptı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Can kayıplarının yaklaşık dörtte üçünün 75 yaş ve üzerindeki yüksek risk grubundaki bireylerden oluştuğu belirtilirken; acil servislerin kilitlenmesine yol açan sıcak çarpması, sıvı kaybı ve kalbe bağlı rahatsızlıkların genç nüfus ve açık alan çalışanları arasında da ciddi sağlık krizlerine neden olduğu vurgulandı. Uzmanlar, iklim krizine bağlı olarak bu tür aşırı hava olaylarının daha sık ve yıkıcı hale geleceği konusunda acil önlem çağrısında bulundu.

AVRUPA KURUDU

AVRUPA’da kuraklığın yeni nedeni yağış azlığı değil, aşırı sıcaklar. Bilim insanları, iklim krizinin rekor sıcak hava dalgalarını güçlendirdiğini, bunun da nehirlerden toprağa kadar tüm su kaynaklarını hızla kuruttuğunu belirledi. Şimdiden su kullanımına kısıtlamalar getirildi, orman yangınları büyüdü, milyonlarca tonluk tahıl kaybı beklentisi oluştu. Fransa son 50 yılın en kötü mısır hasadına hazırlanırken, Romanya’da 1 milyon hektardan fazla tarım alanı zarar gördü.