5 aslan kafesten kaçtı, panik başladı! 'Çabuk kaçın, sadece 30 saniyeniz var'

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-BBC Türkçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 11:19
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Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Taronga Hayvanat Bahçesi'nden kaçan 5 aslan büyük paniğe yol açtı. Hayvanat bahçesinin kamp alanında kalan misafirler gece yarısı çalan alarm ile uyandı ve apar topar güvenli bölgelere götürüldü. Televizyonlar aslanların yakalanması için başlatılan operasyonu canlı yayınlarken olay bugün de dış basında geniş yer aldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Taronga Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen özel bir etkinliğe katılan ziyaretçiler kafesleri içerisinde kükreyen aslanları görerek iyi vakit geçirmeyi planlıyordu.Televizyon aslanların yakalanması için başlatılan operasyonu anbean görüntülediYATILI MİSAFİRLER ÇALAN ALARMLA UYANDI
ETKİNLİK BİR ANDA KORKU FİLMİNE DÖNÜŞTÜ
Ancak hayvanat bahçesinde yer alan biri yetişkin beş aslanın sergilendikleri kapalı alandan kaçması etkinliği bir anda korku filmine çevirdi.
BİRİNCİ KOD ALARM VERİLDİ, ALAN KİLİTLENDİ
Aslanların kaçmasından 10 dakika sonra görevlilerden biri durumu fark ederek 'birinci kod' alarm verdi. Alan tamamen kapatıldı ve kilitlendi.
Bulundukları sergileme alanından kaçan aslanlar, hayvanat bahçesine gelen konukların bulunduğu noktaya 100 metre kadar yakınlaştı.
Taronga'ya da o gün 'Kükre ve Horla' isimli özel bir etkinlik düzenleniyordu bu nedenle hayvanat bahçesinde geceyi orada geçirmeyi planlayan yatılı misafirler vardı.
Aslanların kaçtığı yerden bir kaç metre ötedeki kamp alanındaki çadırlarda kalan bir aile gece yarısı çalan alarmlarla uyandı. "KAÇMAK İÇİN 30 SANİYENİZ VAR, ÇABUK KOŞUN"
Kaçan aslanlar nedeniyle herkesi derhal tahliye etmeye çalışan yetkililer aileye kaçmaları için sadece 30 saniyeleri olduğunu söyledi.
Çadırdaki misafirlerden Dominique Perri yerel basına yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı 4'de çalan alarmlar ile uyandık. Her şey o kadar çabuk oldu ki. Yetkililer bize gelip 'Çabuk koşun, sadece 30 saniyeniz var. Eşyalarınızı bırakıp kaçın' dedi. Bize güvenli bir alana kadar eşlik ettiler. Biz giderken arkadaki yetkililerden birisi 'hala dışarıdalar' diye bağırıyordu"
dedi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde misafirlerin korku içinde kapalı bir alanda bekledikleri görüldü. Neyse ki operasyon bir kaç saat içerisinde tamamlandı ve aslanlar yakalandı.HEPSİ YAKALANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayvanat bahçesinin sözcüsü, tüm aslanların yakalandığını, yavrulardan birisine sakinleştirici iğne yapıldığını aktardı.
Aslanların nasıl kaçtığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak hayvanat bahçesinin müdürü Simon Duffy, bunun "ciddi bir olay"
olduğunu söyleyerek soruşturma başlatılacağını duyurdu.BU İLK DEĞİL
Hayvanat bahçesinin bu bölümü aslanların yakalanmasına rağmen bir süre daha kapalı tutulacak. Güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanması hedefleniyor.
Avustralya'daki hayvanat bahçelerinde hayvan "firarları" nadir görülüyor. 2009'da bir dişi Aslan
Mogo Hayvanat Bahçesi'nden kaçmış, "oluşturduğu risk nedeniyle" vurularak öldürülmüştü.