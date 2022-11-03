5 aslan kafesten kaçtı, panik başladı! 'Çabuk kaçın, sadece 30 saniyeniz var'

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Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Taronga Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen özel bir etkinliğe katılan ziyaretçiler kafesleri içerisinde kükreyen aslanları görerek iyi vakit geçirmeyi planlıyordu.



ETKİNLİK BİR ANDA KORKU FİLMİNE DÖNÜŞTÜ



Ancak hayvanat bahçesinde yer alan biri yetişkin beş aslanın sergilendikleri kapalı alandan kaçması etkinliği bir anda korku filmine çevirdi.



BİRİNCİ KOD ALARM VERİLDİ, ALAN KİLİTLENDİ



Aslanların kaçmasından 10 dakika sonra görevlilerden biri durumu fark ederek 'birinci kod' alarm verdi. Alan tamamen kapatıldı ve kilitlendi.



Bulundukları sergileme alanından kaçan aslanlar, hayvanat bahçesine gelen konukların bulunduğu noktaya 100 metre kadar yakınlaştı.



Televizyon aslanların yakalanması için başlatılan operasyonu anbean görüntüledi

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