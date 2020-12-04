5 aşı ne aşamada?

PFIZER/BIONTECH (AMERİKAN-ALMAN)

Yüzde 95 etkili olduğu duyuruldu. 3 hafta aralıkla 2 doz halinde uygulanıyor. Eksi 70 derecede saklama gereksinimi lojistik zorluğa neden oluyor. 20 dolardan (160 TL) satılması bekleniyor. İlk onayını 2 Aralık’ta İngiltere’den alan şirket, dün, hammadde tedariğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, yıl sonuna kadar dünya geneline 100 milyon doz aşı sağlama hedefini yarı yarıya azaltarak 50 milyona düşürdüğünü bildirdi.

MODERNA (AMERİKAN)

Yüzde 94.5 etkinlik açıklayan şirket, ağır vakaları önlemede ise yüzde 100 etkili olduklarını duyurdu. 37 dolar (290 TL) olması beklenen fiyat etiketiyle en pahalı aşı olarak öne çıkıyor. Avantajı eksi 20 derecede 6 aya kadar muhafaza edilebilir olması. 4 hafta arayla 2 doz uygulanıyor. ABD ve Avrupa’da onay aşamasında.

OXFORD/ASTRAZENECA (İNGİLTERE)

Yüzde 70 koruma sağladığı, doz arttırımında ise yüzde 90’a kadar etkin olduğu açıklandı. 2 doz halinde uygulanıyor ve şimdiye kadar 20 binden fazla kişide test edildi. Avantajı 4 dolardan (32 TL) satılacak olması ve depolamada çok düşük sıcaklık gerektirmemesi. 2021’in ilk çeyreğinde 300 milyon doz hazır olacak.

SPUTNİK V (RUSYA)

Rusya’nın onayladığı ilk aşı. Rusya lideri Vladimir Putin, önceki gün aşılamanın başlamasına yeşil ışık yaktı. Aşının, 10 dolardan (80 TL) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Normal buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor olması Sputnik V’i diğerlerinin önüne geçiriyor.

CORONAVAC (ÇİN)

Sinovac, üçüncü faz çalışmalarını aralarında Türkiye, Brezilya ve Endonezya’nın da bulunduğu ülkelerde sürdürüyor. Türkiye’de 13 bin kişi üzerinde yapılan deneyler ekim ayında sağlık çalışanlarıyla başlamıştı. Nature dergisindeki makalede, ilk iki fazda deneklerin yüzde 90’ından fazlasında antikor oluştuğu kaydedildi.