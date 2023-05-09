5.5 milyon Ukraynalı geri döndü

Haberin Devamı

Ukrayna’nın doğusuna yönelik Rus işgali sürerken Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre çeşitli sebeplerden ötürü yaklaşık 5.5 milyon Ukraynalı evlerine geri döndü. İnsanlar sadece başkent Kiev ve Dnipro gibi büyük şehirlere değil, cephe hattına sadece 50 km ötedeki yerleşimlere bile geri dönmeyi tercih ediyor.

SAVAŞLA YAŞAMAK

Savaş hattına yaklaşık 50 km ötedeki 60 bin nüfuslu Pokrovsk geçen yaz neredeyse tamamen boşalmıştı. Şimdi ise sokakta birini görmeden birkaç adım atmak bile mümkün değil. Oysa geçen yıla göre pek de değişen bir şey yok. Cephede yine kıran kırana bir savaş var, yine Rusya daha fazla toprak ele geçirmek için saldırıyor ve Ukraynalılar savunma yapıyor. Ancak tehlike sürse de siviller evlerine geri dönmeye başlamış. Savaş başladığında Ukrayna’nın daha güvenli bir yerine kaçan aile doktoru Natalia Nedvedieva, “Savaş burada. Ukrayna’da güvenli bir yer yok. Bu nedenle savaşla yaşamaya alışman gerekebilir. Çalışmam gerekiyordu” diyor.

Haberin Devamı

EKONOMİK GEREKÇELER

Kasabanın küçük tren istasyonunda mühendis olarak çalışan Pavel Rudiev, “Evinde olmanın nasıl bir şey olduğunu tarif etmek zor ama burada her şey tanıdık, insanları biliyorsunuz, arkadaşlarınız var” ifadesini kullanıyor. Fitness eğitmeni ve güzellik uzmanı olan Iryna Ilina ise göç etmek zorunda kalanların yaşadığı ortak bir zorluğa işaret ediyor. “Param bitmişti” diyor, başka bir kentte tuttuğu evin kirasını karşılamakta zorlandığını anlatıyor.

13 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETMİŞTİ

m Geçen yıl işgal başladığında 13 milyon, yani ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri göç etmek zorunda kalmıştı. Uluslararası Göç Örgütü’ne göre 5.5 milyon Ukraynalı evlerine geri döndü. Ancak elbette hayatları savaş yokmuş gibi devam etmiyor. Dr. Medvedieva, kimlikleri, para ve bir parça giysinin bulunduğu çantayı hazırda beklettiğini söylüyor. Risklerin ne olduğunu kestirmenin zor olduğunu belirten Medvedieva, ülkede güvenli bir yer olmadığını söyleyerek geçtiğimiz günlerde Uman kentine düzenlenen 25 kişinin öldüğü saldırıyı hatırlatıyor.

Haberin Devamı

ANI YAŞA KÖTÜYE HAZIR OL

New York Times’a göre Savaş bölgesindeki insanlar aynı anda iki düşünceyle birlikte yaşıyor. ‘Hayatı olabildiğince dolu ve zengin bir şekilde yaşamaya bak ve aynı zamanda alt üst olma ihtimaline göre planını yap.’